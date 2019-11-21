斯文哥織圍巾！爸一聽送女友…厭惡嗆「娘炮，不像男人」　網感動炸：很屌

▲原PO親手織圍巾，超狂！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

心意才是無價！一名長相斯文的男網友表示，最近在家裡織圍巾，要送給女友當神秘禮物，怎料，此舉反讓爸爸覺得礙眼，直呼「有點娘炮，不像男人！」讓原PO玻璃心碎滿地。不過文章曝光後，讓一大票網友讚爆，狂喊「你才是真男人！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》討拍，眼看天氣轉涼，他突發奇想給女友一個驚喜，買了墨綠色毛線，打算織圍巾給女朋友，便常常坐在家裡親手編織。豈料，爸爸一看原PO貼心舉動，反而開口狠酸「有點娘炮，不像男人！」

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「織圍巾給女朋友會很丟臉嗎？」原PO崩潰哀號，自己並不是買不起一條圍巾，「只是這樣比較有意義」，除了能暖進女友的心，也代表一絲絲愛意與心意。

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▲連男網友都跪了！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，掀起大批網友刷一排讚，連男生都忍不住讚嘆，「不會啊！超有心的」、「老實說很屌，我連棒子怎麼拿還不知道」、「居然還有這種男人存在」、「其實自己織成本遠遠比買的高太多了！真的很有心」、「先織一條給爸爸再說」、「會編織的男生很帥欸」、「你才是真男人」、「真的很少看到男人會織圍巾送給女友，你贏了！」、「女友會感動到哭」、「爸爸心想：老子都沒收過人家親手織的圍巾，兒子還要織給別人，當老子塑膠的啊」。

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