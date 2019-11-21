　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

斯文哥織圍巾！爸一聽送女友…厭惡嗆「娘炮，不像男人」　網感動炸：很屌

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲圍巾（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO親手織圍巾，超狂！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

心意才是無價！一名長相斯文的男網友表示，最近在家裡織圍巾，要送給女友當神秘禮物，怎料，此舉反讓爸爸覺得礙眼，直呼「有點娘炮，不像男人！」讓原PO玻璃心碎滿地。不過文章曝光後，讓一大票網友讚爆，狂喊「你才是真男人！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》討拍，眼看天氣轉涼，他突發奇想給女友一個驚喜，買了墨綠色毛線，打算織圍巾給女朋友，便常常坐在家裡親手編織。豈料，爸爸一看原PO貼心舉動，反而開口狠酸「有點娘炮，不像男人！」

請繼續往下閱讀...

「織圍巾給女朋友會很丟臉嗎？」原PO崩潰哀號，自己並不是買不起一條圍巾，「只是這樣比較有意義」，除了能暖進女友的心，也代表一絲絲愛意與心意。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 兒織圍巾送女友！爸厭惡臉「娘炮，不像男人」　網一看感動炸：很屌（圖／翻攝爆怨公社、Pixabay）

▲▼ 兒織圍巾送女友！爸厭惡臉「娘炮，不像男人」　網一看感動炸：很屌（圖／翻攝爆怨公社、Pixabay）

▲連男網友都跪了！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，掀起大批網友刷一排讚，連男生都忍不住讚嘆，「不會啊！超有心的」、「老實說很屌，我連棒子怎麼拿還不知道」、「居然還有這種男人存在」、「其實自己織成本遠遠比買的高太多了！真的很有心」、「先織一條給爸爸再說」、「會編織的男生很帥欸」、「你才是真男人」、「真的很少看到男人會織圍巾送給女友，你贏了！」、「女友會感動到哭」、「爸爸心想：老子都沒收過人家親手織的圍巾，兒子還要織給別人，當老子塑膠的啊」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
李正皓遭國民黨開除改披橘袍參選　宋楚瑜22日親自陪同登記
澤尻英龍華被逼「脫光賺錢」　染毒戒不掉…前夫爆黑幕：被抓把柄
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

廚房冒煙…她急奔開烤箱！「肥壁虎燒成炭」8隻全遭殃　慘照曝光網笑噴

妹子躲門後「伸一隻手取餐」　熊貓僵化臉紅！秒甩門尖叫：不能跟別人說

牛排館219元吃到爽！蝦蟹雞鴨塞爆自助吧「牛排變配角」　神出店址驚：在北部

多叫一份豆花體恤辛勞！外送員冷回一句　他心死嘆：以後再也不請了

路中央醉倒…男起身「下秒被撞飛」　17秒畫面嚇壞網

超商微波牛奶「白色完整包裹」　女客驚：店員不是人是神！太貼心了

香香路跑開放報名！2020年Taishin Women Run Taipei「作夥」揮汗愛自己

學生麻吉「友沒友力」擂台賽見真章！超友力擂台賽5度寫下創意紀錄

斯文哥織圍巾！爸一聽送女友…厭惡嗆「娘炮，不像男人」　網感動炸：很屌

打工認識短髮學姐　他約家中吸貓「煮紅酒泡麵告白」...換來人生跑馬燈！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

香香路跑開放報名！2020年Taishin Women Run Taipei「作夥」揮汗愛自己

學生麻吉「友沒友力」擂台賽見真章！超友力擂台賽5度寫下創意紀錄

斯文哥織圍巾！爸一聽送女友…厭惡嗆「娘炮，不像男人」　網感動炸：很屌

打工認識短髮學姐　他約家中吸貓「煮紅酒泡麵告白」...換來人生跑馬燈！

準岳母問婚禮規劃！務實哥「街上麵攤包場」：別浪費錢　千人朝聖笑噴

鳳凰颱風達強度顛峰！北北基宜持續「大雨特報」　一夜後減弱遠離

手機收驗證碼！她LINE問「在用蝦皮嗎」　奶奶魔性回2句…網笑炸：都用蝦仁

新北警界金馬獎登場！　胡宇威現身力挺婦幼安全

研發「非洲豬瘟快篩檢測器」 　中正大學學生奪國際銀牌

英文老師不哭！「倉庫的女人」推薦　超適合台灣人學英文的5個IG帳號大公開

2019奪3冠！12強拿第5　棒協奪WBSC最佳協會、周宗志年度教練

跟著2020彩妝新趨勢買，一路美到明年！自然光澤肌要先有

快訊／李正皓遭國民黨開除改披橘袍參選　宋楚瑜22日親自陪同登記

加州男保母性侵4歲童還拍影片　「假好心」廣告宣傳騙雇用

被控竊取國際藥廠製程機密　政德製藥負責人：他們亂講的啦

唐從聖遭股東爆奪店「到底什麼心態」　氣討105萬元：錢拿來我隨時撤資

女兒被冷落！她挨4針求子全失敗　夫「改娶嫩陸妻」秒懷雙胞…結果傻眼

獲利水噹噹！華銀員工好過年　年終獎金上看5個多月

國台辦批台獨破壞和平　賴清德嗆︰獨裁政府難理解民主自由

父留74萬元遺產全是盜版收藏品　賣家洗腦「名額有限，要買要快」

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

牛排館219元吃到爽！蝦蟹雞鴨塞爆自助吧

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

光頭哥哥11/21告別式！排隊200m見「最後一面」

多叫一份餐請外送員！對方冷回一句他心死

「懶人儲蓄法」一年爽增14萬存款

鳳凰颱風「拐彎衝台」！吳德榮曝侵台機率

超商微波牛奶「白色完整包裹」　女客：店員不是人是神

送蟑螂上太空！實驗結果他大吃一驚

急開烤箱救壁虎　一看「燒成炭」網笑噴

媳婦出錢遊韓國！婆婆開心炫耀竟被酸爆

鳳凰路徑東修！下半天仍有可能發海警

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

更多熱門

相關新聞

男打爆女友肝臟！她出血2000ml被丟包急診亡

男打爆女友肝臟！她出血2000ml被丟包急診亡

新北市一名黃姓男子酒後與女友發生爭執，一怒之下竟出手毆打，導致女友肝臟挫裂、腹腔動脈出血。黃男半夜還將她拖下計程車丟包急診室外後自行返家，劉女經搶救後仍宣告不治。法院判他有期徒刑7年6月確定。由於黃男另有毀棄損壞案遭判刑有期徒刑4月，日前法院裁定應執行有期徒刑7年8月。

長輩「沒結婚，都可以認識」他驚呆

長輩「沒結婚，都可以認識」他驚呆

女警遭醉漢又推又踹！噴辣椒水逼退還被幹譙

女警遭醉漢又推又踹！噴辣椒水逼退還被幹譙

房東加收500元電梯費！　情侶怒走樓梯又被凹電燈費

房東加收500元電梯費！　情侶怒走樓梯又被凹電燈費

正妹遭前男友威脅發裸照！崩潰輕生

正妹遭前男友威脅發裸照！崩潰輕生

關鍵字：

女友斯文哥織圍巾男人娘炮

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

Sandy男友「上億身家」起底！

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面