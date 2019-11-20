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社會 社會焦點 保障人權

女警遭醉漢又推又踹！噴辣椒水逼退還被幹譙　熱褲美腿女友環抱伴侶不斷道歉

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記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一對情侶20日清晨4點多被計程車載到國華路，兩人下車後，醉醺醺的男方大聲咆嘯，「不是這裡！」吵鬧的聲音影響附近居民的安寧，轄區警方到場關切，女警還被醉漢又推又踹，決定噴辣椒水制伏，但鬧事的男子仍持續嗆髒話，一旁的美腿女友只能尷尬地環抱伴侶，並頻頻向警方道歉。

▲▼鬧事男子。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲原本情侶倆在街上大吵，後來警方到場關心，醉漢把攻擊目標轉移到女警身上，一旁穿著熱褲的美腿女友環抱醉漢，盡力阻止他的攻擊行為，並頻頻跟警方道歉。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

據了解，情侶原本要搭計程車到鶯歌區的國中街，結果被運將載到國華路放人，31歲的翁姓醉漢便開始在街上發酒瘋，員警到場還遭到波及，面對翁男的瘋狂行為，警方噴辣椒水控制行為，忍受持續性的辱罵，還是壓抑情緒請翁男坐上警車，但翁男怎可能善罷甘休。

翁男卡在門邊不上車，一直嚷嚷，「警察先生…警察先生…老婆，幫我錄一下影！老婆，幫我錄影」疑似認定警方欺負人，還要女友錄影蒐證，誇張行徑讓路人都看不下去，錄影PO上臉書社團。

▲▼制伏。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲刺青醉漢遭警制伏。（圖／記者陳雕文翻攝）

最後，警方還是把他押進車裡，帶回鶯歌所內實施保護管束，並連繫女友到場陪同，過了約2個小時，再由其母親帶回家休息，才結束這場鬧劇。

不少網友看到醉漢不尊重警方的影片，紛紛留言砲轟，「警察根本不應該卑微到去跟一個敗類低聲下氣，這樣還怎麼維護治安？」、「多數一副8+9認為嗆聲警察很威風」、「今天推警察，明天打老婆」、「這樣的男人有女朋友...我...」、「女生怎都愛這類的」

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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▼醉漢不肯上車，還認定警察欺負人，叫女友錄影蒐證，路人都看不下去。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲▼鬧事男子。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

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