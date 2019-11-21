遭爆曾住大安豪宅　韓國瑜：抹黑像西瓜皮擦屁股沒完沒了

▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜身陷房產風暴，他再被週刊爆料，與夫人李佳芬過去曾住在位於台北市大安區的「幸安名廈」社區。對此，韓國瑜21日在政論節目中痛批，這些抹黑就像「西瓜皮擦屁股」，沒完沒了。

韓國瑜在《新聞深喉嚨》表示，選上立委沒多久，就在台北市中正區鎮江街購置16坪不動產，其中8坪是供研究法案與預算的秘書與助理使用，剩下8坪則是夫妻倆居住，後來有小孩後才換到親戚的房子，中間有過度一段時間，，再轉到位在大安區另一位親戚的房子，大安區的房子跟他沒關係。

韓國瑜強調，有些人刻意把房子扣到他身上，對他抹黑造謠，非常無聊，若要清查他一輩子住過的房子，「這太多了，還有舅舅、阿姨、姑媽、表哥、表弟的」，這些抹黑就像「西瓜皮擦屁股」，沒完沒了。

針對「幸安名廈」屋主遭起底是李佳芬胞妹李佩芬。韓國瑜辦公室21日對此表示，韓國瑜夫婦一家房產資訊已經全部公開，並無不法，「幸安名廈」該戶屋主為非公眾人物的親屬，他們不便透露，請大家尊重不是公眾人物的個人，有其隱私權。

韓國瑜競辦表示，他們已經將投入選舉的候選人夫婦一家房產資訊全部公開，並無不法，針對周刊不實報導，已提出涉及妨害名譽之訴訟，望各界能還這場選戰成為一場乾淨的選舉。

據週刊報導，韓國瑜夫婦在1996年至2009年間，一直住過在仁愛路3段24巷的「幸安名廈」社區內，是在8、9層樓中樓，總坪數約60多坪，據指出，當時是一名李姓買家在1996年購入，而這名屋主的身分，就是李佳芬的親妹妹李佩芬，但這處房產已在2009年轉手。

向週刊爆料之人指出，韓家在幸安名廈住了十幾年，包括韓冰跟其他二個弟妹都是在這戶社區內長大，社區內住戶也都知道韓國瑜一家人，但這棟房子一直沒出現在韓國瑜夫妻的財產申報紀錄內，「韓國瑜全家都有居住事實，但房子卻是登記在李佩芬名下，這究竟是用人頭登記？或規避財產申報，還是有其他隱情，韓國瑜為何不一次說清楚？」