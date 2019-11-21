影／韓國瑜：大學生出國交換政府找錢　「只要政府不貪污錢絕對夠」

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜21日在臉書開直播，與客家媳婦主廚一同做菜，他再次提及鼓勵大學生出國當交換學生的政見，強調政府一定會把錢找出來，「只要政府不貪污，只要政府不亂搞，錢絕對夠」、「不要花一大堆錢亂七八糟去養蚊子，蓋那麼多空在那邊的空間去養蚊子，我們是有神經病嗎？」

▲韓國瑜直播談政策。（圖／翻攝韓國瑜臉書直播）

談到推動雙語政策，韓國瑜表示，這把年紀看到許多高手因為英文講不好，武功就無法發揮，他的想法是從小一開始，學校教英文、中文的比例各佔一半，至於閩南語、客家話、越南話，就讓母親、阿公、阿嬤來教 ，學校再透過辦辯論比賽等方式發獎金，讓母語繼續留下來，「下一代如果無法雙母語，我們的競爭會吃大虧」，致力讓下一代能用中文走華人圈 、用英文走進全世界。

接著，韓國瑜再度提到鼓勵大學生出國交換政策，他表示，台灣沒有任何資源，沒有石油、煤炭，沒有黃金，什麼都沒有，只能有人才，我們就是靠人才，如果人才不培養，「所以我鼓勵每個大學生、碩士班學生，你一定要出國一年，到國外做交換生，那向哪邊申請，教育部規定的所有海外的學校，你去申請，申請到了沒錢，政府幫你找錢出來，你一定要出國一年。」

韓國瑜強調，政府一定要把錢找給你，有人說這樣會花很多錢，並沒有花那麼多，「只要政府不貪污，只要政府不亂搞，錢絕對夠」，我們寧願養孩子，不要花一大堆錢亂七八糟去養蚊子，蓋那麼多空在那邊的空間去養蚊子，我們是有神經病嗎？」投資下一代的台灣年輕人比什麼都重要。