菲律賓對電子煙頒布禁令！　杜特蒂：公開場合使用可逮捕

▲各國近來頻傳青少年吸食電子煙而出現電子煙肺傷害(EVALI)。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

菲律賓近來加入全球反電子煙行列，總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)以口頭命令方向警方宣布，將禁止全國使用電子煙商品，若有人在公共場合吸食電子煙可直接逮捕，而他解釋這一切全是為了維護國人的健康。

杜特蒂20日晚間在國防部成立80周年紀念日發表演講，演說中突然提到他要禁止吸菸問題來保衛國人健康的決心，「電子煙讓情況變得更糟，我們不知道除了尼古丁是否還有添加其他化學物質，我不打算讓菲律賓的年輕人生病或死亡」。

杜特蒂也對警察保證，會對逮捕電子煙用戶與廠商等行動給予大力支持，「如果他們問說，是依什麼法律逮捕？不用擔心，行政命令很快就會頒布，告訴他們是我下令的。」

菲律賓當局近來才接獲通報，維薩亞斯群島(Visayas)一名16歲少女被診斷出患有因電子煙所起引的肺病(EVALI)，住院6天，衛生局便表示，他們贊成盡快全面禁止電子煙。

反菸草團體Quit For Good主席馬塔博士(Lorenzo Mata)則提出不同意見，他引據英國研究結果，電子煙的有害程度其實比傳統菸草低了95%，「我們希望總統能重新考慮他的決定，因為這對於國家健康與經濟都會造成可怕後果，如果沒有其他可行的替代方案，我們將剝奪菲律賓1700萬名吸菸者現在唯一的機會。」

▼杜特蒂口頭宣布電子煙禁令。（圖／達志影像／美聯社）

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