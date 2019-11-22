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「阿嬤都比你強」！61歲女教官服役44年　訓練菜鳥新兵不手軟

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▲▼61歲女教官嚴厲訓練新兵。（圖／取自新加坡國防部）

▲61歲「阿嬤級」女教官成為傳奇。（圖／取自新加坡國防部）

實習記者謝汶穎／綜合報導

新加坡一名61歲「阿嬤級」的女准尉（女教官），在德光島陸軍新訓中心（BMTC）負責訓練新兵，不但以身作則跟著年輕新兵，背著20公斤重的配備長途行軍，還能在泥地上匍匐前進，每當看到有菜鳥兵跟不上部隊，還會激勵喊話，「你阿嬤都可以了，你們為什麼不能？」成為促使新兵進步的動力來源。

新加坡軍方期刊《先鋒》專題報導，61歲的里昂（Margaret Leon）在1976年聘雇加入軍方，卻意外愛上軍中生活，經過10年的時間，成為戰鬥訓練官以及戰鬥員，曾擔任新加坡軍官學校講師、通訊士以及軍士長，甚至被派往東帝汶執行長達人道主義的救援行動。她總共服役長達44年，是新加坡陸軍服役時間最久的女性。

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▲里昂的戰力不輸年輕人。（圖／翻攝自新加坡國防部）

里昂在2013年已經55歲時，打算離開擔任教官的通信機構（Signal Institute, SI），開始過退休生活，然而她的指揮官卻要求她繼續工作，一直到2018年，她離開SI後申請成為BMTC的教官，開啟訓練新兵的生活。她表示，「我已經擔任過軍官、士官和擁有軍事上各種專長，現在還可以教育新兵，我幾乎獲得軍中大部分的經歷。」

據報導，里昂每周一、三、五和新兵一起晨跑前，都會先自我訓練，在周末還會和丈夫一同鍛鍊，因此每年都獲得體適能測驗的金牌。她在新訓中心也訂下各種嚴厲標準，以確保所有新兵都能通過測驗。每當看到新兵快撐不下去，就用言語刺激對方說，「你阿嬤都可以了，你們為什麼不行？」促使一些弱小的新兵能夠進步，成為新訓中心的傳奇人物！

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