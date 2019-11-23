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泰國女同志情侶請願開放同婚　抗議「婚姻一男一女」違憲

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▲▼ 泰國同志團體向憲法法院請願 。（圖／達志）

▲泰國同志團體向憲法法院請願，指婚姻限一男一女違憲 。（圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

泰國一對女同志伴侶22日在同志團體陪同下到憲法法院請願，指現行法律規定一男一女才能登記結婚，有違憲法。據悉，這是泰國首次有人向憲法法院提出同性婚姻議題。

同志伴侶彭蘇（Permsup Sae-Ung）和蓬佩（Poungpet Hemkum）曾在曼谷的帕西加冷區公所（Phasi Charoen District Office）登記，但因為民事與商事法（Civil and Commercial Code）規定婚姻是一男一女，因此區公所拒絕了她們的結婚申請。

彭蘇和蓬佩今年6月曾向監察員提出申訴，認為民事和商事法以及家庭登記法（Family Registration Act）規定一男一女才能登記結婚，有違泰國憲法精神。

泰國憲法提到，「在法律前人人有權利、自由且被平等地保護，男性和女性有公平的權利。只要不違背憲法，因為種族、語言、性別、身體狀況、經濟和社會地位、宗教、教育或政治觀點而遭受到不公平的歧視，是不被允許的。」

不過，監察員認為，根據民事和商事法，性別是婚姻登記中的一個要素，目前尚無法律規定同性別的人可以結婚，因此不能判定這是一種歧視。此外，泰國政府已經研擬草案，確保同性伴侶和異性婚姻享有相同的權益，因此該案在8月底結案，認定現行法律並未違憲。

事實上，同性婚姻合法化在泰國已經討論整整7年，如果通過，泰國將成為東南亞第一個同性婚姻合法國家。

▲▼ 同志,同性戀,LGBT,彩虹旗,彩虹。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲同志團體認為，若無婚姻保障，同性伴侶在醫療、繼承、賠償等方面都會受到很大影響。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

平權行動互助會代表初瑪芃（Chumaporn Taengkliang）提到，台灣在推動同志平權的這條路上幫助泰國很多，他們經常和台灣同志團體交流。

跨性別人權聯盟基金會（The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights）執行董事潔沙達（Jetsada Taesombat）表示，「台灣的經驗讓泰國同志運動者得到很多鼓舞，希望不只是讓泰國社會包容我們，而是做到更進一步的接受。」

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