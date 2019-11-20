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孫女剛出生下午就被賣掉！　爺爺被誇張兒氣到服農藥自盡

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孫女剛出生下午就被賣掉！　爺爺被誇張兒氣到服農藥自盡。（圖／翻攝自大陸《紫牛新聞》）

▲女嬰目前已歸還給生母與外婆。（圖／翻攝自大陸《紫牛新聞》）

記者李振慧／綜合報導

江蘇省淮安市一名男子與未成年女友生下一女後，竟然將對方以人民幣4.3萬元（約台幣18萬元）的價格立即轉賣給別人，老父親得知他幹得荒唐事後，竟然氣到服農藥自殺，他與賣家目前均已被警方逮捕。

居住在淮安市淮陰區的27歲謝姓男子，透過微信結識年僅15歲的張女，2人後來成為男女朋友並且同居，對方今年9月28日生下女嬰後，他透過中間人丁姓醫生的介紹下，當天下午便以人民幣4.3萬元將親生女兒賣給浙江一對夫婦。

丁男為了避免醫院懷疑，女嬰一出生便用買家所提供的人民幣3000元（約台幣1.3萬元）辦理「轉院」，然而實際上卻是將女嬰抱到買家的車上，由於院內停車場監視器眾多，特地把車開到其他地方再「交貨」。原以為神不知鬼不覺的交易，最後還是被謝男的父親發現，對方一氣之下吞毒藥自盡。而張女的母親之後得知孫女被賣掉後，立刻報警才讓事件曝光。

謝男落網後坦承，「手中的錢根本，根本不夠帶她到醫院生小孩，再加上當時我也不想養，所以我告訴她把小孩送給別人養，實際我是想把小孩賣掉，賣點錢用」。謝男與丁男因為涉嫌拐賣兒童罪，本月11日被淮陰區檢察院批准逮捕，若是罪成，將有可能判處5年以上10年以下有期徒刑，女嬰目前則交由張女的母親照顧。

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