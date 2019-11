獨／連千毅不認「槍砲罪」霸氣出招　告發8員工偽證：有做我就認

▲連千毅面無表情走出羈押庭。(資料圖/記者洪正達攝)

記者吳奕靖、許宥孺/高雄報導

引發高雄市直播主之亂的其中一名主角連千毅,當初警方以四項罪名來移送,其中有一條違反槍砲彈藥管制條例,在14日開庭的時候,連千毅並沒有認罪,而且現在還透過律師,要對當初也一併被警方逮捕的8名員工提告「偽證罪」,為自己證明清白。

連千毅被延押後,在14日延押庭的時候,當場認罪!律師葉銘進表示當初連千毅被收押的四項罪名,其中有恐嚇、槍砲、組織犯罪以及毀損,連千毅坦承有恐嚇、組織犯罪以及毀損,不過對於槍砲部分並沒有認罪,為了要爭取減刑,律師打算要對當初一樣被警方逮捕的連千毅8名員工提出偽證罪的告發。

葉銘進認為連千毅的供詞和其他共同被告的供詞 形成一種矛盾對立的膠著狀態,為釐清事實、還原真相, 不得已只好對這些人提出偽證罪的告發。

葉銘進表示這8名手下的當初的證詞當中,有提到「共同被告等人證稱連千毅有透過律師要他們將罪行扛起來」,可是連千毅絕對沒有這樣的指示,同時這種說法也污衊自己的名譽操守與職業道德,所以根本就是「是非顛倒,以假為真,莫非已至假作真時真亦假的情況」。

而且連千毅為了證明自己供訴是正確,也願意接受測謊,透過律師表示:「有作的犯罪行為就承認及承擔責任,但沒有作的犯罪行為就不應該受冤枉」,所以才決定提出告發藉以釐清「槍枝是何人所有」、「何人曾持有」以及是否有透過律師要他們把罪行扛起來等...。

