獨／連千毅不認「槍砲罪」霸氣出招　告發8員工偽證：有做我就認

▲連千毅面無表情走出羈押庭。（資料圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

引發高雄市直播主之亂的其中一名主角連千毅，當初警方以四項罪名來移送，其中有一條違反槍砲彈藥管制條例，在14日開庭的時候，連千毅並沒有認罪，而且現在還透過律師，要對當初也一併被警方逮捕的8名員工提告「偽證罪」，為自己證明清白。

連千毅被延押後，在14日延押庭的時候，當場認罪！律師葉銘進表示當初連千毅被收押的四項罪名，其中有恐嚇、槍砲、組織犯罪以及毀損，連千毅坦承有恐嚇、組織犯罪以及毀損，不過對於槍砲部分並沒有認罪，為了要爭取減刑，律師打算要對當初一樣被警方逮捕的連千毅8名員工提出偽證罪的告發。

▲連千毅面無表情走出羈押庭。（資料圖／記者洪正達攝）

葉銘進認為連千毅的供詞和其他共同被告的供詞 形成一種矛盾對立的膠著狀態，為釐清事實、還原真相， 不得已只好對這些人提出偽證罪的告發。

葉銘進表示這8名手下的當初的證詞當中，有提到「共同被告等人證稱連千毅有透過律師要他們將罪行扛起來」，可是連千毅絕對沒有這樣的指示，同時這種說法也污衊自己的名譽操守與職業道德，所以根本就是「是非顛倒，以假為真，莫非已至假作真時真亦假的情況」。

而且連千毅為了證明自己供訴是正確，也願意接受測謊，透過律師表示：「有作的犯罪行為就承認及承擔責任，但沒有作的犯罪行為就不應該受冤枉」，所以才決定提出告發藉以釐清「槍枝是何人所有」、「何人曾持有」以及是否有透過律師要他們把罪行扛起來等...。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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