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foodpanda才剛插旗南投　月底準備再進軍台東、澎湖、金門

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▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲美食外送平台foodpanda拚市佔，不斷擴大在台服務範圍。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

美食外送平台積極擴大版圖搶市佔，foodpanda今（21）日宣布正式開通南投外送服務，同時預告月底將進駐台東及離島地區的金門、澎湖，屆時可望達成全台解鎖的目標，在19個縣市可見到身穿粉紅制服的外送人員身影。

對於近期再搶下一縣市，foodpanda表示，目前已和南投近150間店家合作，網羅南投市、草屯鎮及埔里鎮在地小吃和人氣排隊美食，包含用料實在的打卡美食「米香哥蝦仁飯」、埔里知名巷口美食「嘟嘟冷熱冰」、70年歷史老店「振松記米粉」以及文心園花園咖啡、朝鮮味韓國料理、埔里照燒雞排、岩葉拉麵、小叮噹音樂咖啡、什一堂烘焙坊、頂好牛排等，未來也將持續增加合作餐廳及服務範圍。此外，11/20～12/3期間不分時段、不限次數，於南投訂餐可享免外送服務費優惠。

foodpanda開通南投外送服務，月底將再插旗台東、進軍離島金門、澎湖（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda在11月正式開通南投外送服務，月底將再插旗台東、進軍離島金門、澎湖。（圖／foodpanda提供）

foodpanda自今年以來已解鎖了全台13個縣市，新拓展的城市數量是過去6年的2倍，目前服務地區包含台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、南投、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮共16縣市，月底還會再新增3個地區，尤其是進軍到離島，讓美食外送無所不在，拚過競業Uber Eats的15縣市。

而隨著美食外送熱潮持續升溫，以及民眾用餐習慣改變，foodpanda觀察與去年同期相比，今年總訂單數成長32倍、活躍用戶數成長21倍、一週的訂單總數已等同自成立來前6年的總和。

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