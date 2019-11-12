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foodpanda祭新制硬逼代墊餐費！外送員怒轟：變相操控薪資

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▲▼外送，熊貓，foodpanda（圖／記者劉維榛攝）

▲foodpanda於今日正式實施現金付款欠款匯回新制。（圖／記者劉維榛攝）

記者蕭筠／台北報導

美食外送平台「foodpanda」近來爭議連連，繼11月起取消「顧客改地址超過1公里就取消送餐」規定後，今再遭爆料即日起正式實施現金付款欠款匯回新制，其中，嚴重影響周末收現金單的外送員，如想要週末順利送餐，外送員恐需自掏腰包代墊餐費，才能免於被停權，挨轟「這是在變相操控外送員薪資使用方式」。對此，foodpanda強調：「外送夥伴在即時交回貨款情況下，接單權益並不受影響。」

現金付款欠款匯回制度，原欠款標準在工作日晚間7時，欠款顯示金額達5千元就會被停權，不過只要匯回欠款至5千元以下，就可以在工作日晚間7時解除停權，欠款金額更新時間則在工作日中午12時前匯回，晚間7時再次更新；新制則採即時顯示總欠款達5千元就會馬上停權，且需在工作日中午12時、晚間6時，及周六晚間12時前將所有欠款匯回，才能在截止時間1小時後重新進行外送服務。

請繼續往下閱讀...

▲▼foodpanda祭現金付款欠款匯回新制。（圖／讀者提供）

▲foodpanda欠款匯回新舊制度。（圖／讀者提供）

foodpanda「現金付款欠款匯回新制」即日起正式實施，根據外送員提供公告內文指出，當外送員收到現金單並按下已送達後，該單金額將直接計入系統欠款金額中，當系統顯示欠款金達5000元時該外送員將直接被停權，其中，影響最大的就是周末收現金單部分，公告顯示周末欠款系統更新時間僅限周六晚上12時，且周日、國定假日皆不更新欠款顯示金額，意指會有30小時以上無法進行現金匯回，官方更於內部公文中表示若希望在周末2天放心接單，建議外送員於週五下午預先匯款至個人專屬帳戶，避免被停權，意指要外送員代墊餐費，引發爭議。

▲▼foodpanda祭現金付款欠款匯回新制。（圖／讀者提供）

▲foodpanda要求外送員周五晚先預先代墊匯款。（圖／讀者提供）

一名foodpanda外送員葉先生怒轟「這是在變相操控外送員薪資使用方式」，透露自己在中和地區跑外送，「假日時段隨便跑都一定超過5000元」，因此週末相對性外送員接單量最高，但foodpanda又把欠款系統更新時間拉長，導致若不幫客人代墊就會被停權。

尤其現在選擇現金支付的消費者至少5-7成，等同於外送員接收到現金單的次數多，自己就曾在週末收過最高6000元的現金，再加上消費者會有零錢，外送員還需要到超商、銀行換鈔票才能進行存錢動作，增加許多困擾，「而且有很多外送員手頭上都不寬裕，等於我今天跑完我就不能繼續工作，直接影響到這些外送員」。

對此，foodpanda僅回應，「新制度是由於我們期望透過持續改善營運模式以更有效率且穩定的方式管理金流，外送夥伴在即時交回貨款情況下，接單權益並不受影響」。

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