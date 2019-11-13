再搶下一縣市！foodpanda11/20「解鎖南投」　在地老店、排隊美食通通有

▲美食外送平台foodpanda、Uber eats競爭激烈。（圖／記者林敬旻攝）



記者蕭筠／台北報導

10月起短短1個月就攻下4縣市的美食外送平台foodpanda，今（13）日無預警於臉書宣布好消息，11月20日起將解鎖「南投」，總共網羅近150間的在地美食，包括老字號名店「振松記米粉」、必吃牽絲起士的排隊美食「小叮噹音樂咖啡」等，目前全台服務範圍高達16縣市，相較另一平台Uber Eats僅佔15縣市，foodpanda再度晉升全台服務版圖最廣的外送平台。

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▲▼foodpanda宣布進軍南投。（圖／翻攝foodpanda臉書粉專）

foodpanda稍早前在臉書興奮直呼：「沒有錯，南投捧油們，foodpanda要來囉，wooohooooo，敬請期待2019/11/20，到時候一起免費外送點起來吧！」官方也證實將在11月20日正式上線於南投提供外送服務，目前共合作近150間店家，從在地小吃到排隊美食通通都有，如用料實在的「米香哥蝦仁飯」、有70年歷史的排隊美食「振松記米粉」、扎實肉汁多的老字號「頂好牛排」、南投必買伴手禮「什一堂烘焙坊」等，南投朋友們可以點起來了。

foodpanda再度搶下一個縣市，目前服務地區包含台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、南投、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮共16縣市，相較另一平台Uber Eats的15縣市，再度晉升全台版圖最大的美食外送平台，競爭激烈。

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