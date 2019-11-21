Google Earth添增旅遊路線工具　可向他人展示行程

▲Google宣布也將於Google Earth添增新的旅遊路線工具。（圖／截自Google Earth）

記者王曉敏／綜合外電報導

有些人可能會採用Google Maps來規劃旅程，並利用其「我的地圖」功能編製自己的旅遊地圖。稍早，Google宣布也將於Google Earth添增新的旅遊路線工具，可設置地標、在地標與地標間畫線並在沿途中每個地點添增文字描述、圖片及影片，讓用戶可利用Google Earth向好友展示旅程的完整過程。

科技網站The Verge記者搶先試用，便能在短短幾分鐘之內，製作出東京原宿的簡短導覽，其中他最喜歡的功能便是能為地標設定一個特定的畫面角度，使其能從鳥瞰圖自動放大至看清楚拉麵店的外觀。

此外，Google也提供了一些預製的遊覽服務，稱作「Story」，其中包括義大利文藝復興時期建築遊覽，及美國兒童文學作克里奇（Sharon Creech）所著小說《印第安人的麂皮靴》（Walk Two Moons）故事中重要的地標遊覽等。

事實上，Google Earth目前已有「旅行家」（Voyager）功能，不過該功能主要是供專家們以照片、影片等分享各地的地區文化。而如今推出的新功能，則允許所有用戶在Google Earth上分享旅程及遊覽，甚至也可邀請他人協作。

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