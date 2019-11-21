　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google Earth添增旅遊路線工具　可向他人展示行程

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Google Earth。（圖／截自Google Earth）

▲Google宣布也將於Google Earth添增新的旅遊路線工具。（圖／截自Google Earth）

記者王曉敏／綜合外電報導

有些人可能會採用Google Maps來規劃旅程，並利用其「我的地圖」功能編製自己的旅遊地圖。稍早，Google宣布也將於Google Earth添增新的旅遊路線工具，可設置地標、在地標與地標間畫線並在沿途中每個地點添增文字描述、圖片及影片，讓用戶可利用Google Earth向好友展示旅程的完整過程。

科技網站The Verge記者搶先試用，便能在短短幾分鐘之內，製作出東京原宿的簡短導覽，其中他最喜歡的功能便是能為地標設定一個特定的畫面角度，使其能從鳥瞰圖自動放大至看清楚拉麵店的外觀。

此外，Google也提供了一些預製的遊覽服務，稱作「Story」，其中包括義大利文藝復興時期建築遊覽，及美國兒童文學作克里奇（Sharon Creech）所著小說《印第安人的麂皮靴》（Walk Two Moons）故事中重要的地標遊覽等。

事實上，Google Earth目前已有「旅行家」（Voyager）功能，不過該功能主要是供專家們以照片、影片等分享各地的地區文化。而如今推出的新功能，則允許所有用戶在Google Earth上分享旅程及遊覽，甚至也可邀請他人協作。

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
快訊／宜蘭警跨區駁火毒犯！嫌車內「飲彈自盡亡」
保險公司刁難9天「要死亡證明」　家屬抬遺體放辦公室：足夠嗎？
瞬間破碎畫面曝光！Uber Eats趕接單對撞情侶機車　昏迷
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Apple Music打入商場　蘋果提供商業用戶音樂服務

Google Earth添增旅遊路線工具　可向他人展示行程

蘋果iPhone 11聰穎電池護殼　新增獨立相機快門按鍵直接拍個痛快！

Sony 5G手機首度亮相　支援sub 6、mmWAVE「下載速度達2499Mbps」

康泰納仕集團執行長：Apple News+對出版業是好是壞　還言之過早　

華碩搶搭亞洲最大電競盛事WirForce　打造「ROG未來實驗室」

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

蘋果為16吋MacBook Pro發布新版Boot Camp　解決安裝Windows作業系統問題

三星公開Galaxy Fold研發歷程　原型機多達1千多款　

三星新款Galaxy S10 Lite爆料！三鏡頭搭載4800萬畫素　配4370mAh電池

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

Apple Music打入商場　蘋果提供商業用戶音樂服務

Google Earth添增旅遊路線工具　可向他人展示行程

蘋果iPhone 11聰穎電池護殼　新增獨立相機快門按鍵直接拍個痛快！

Sony 5G手機首度亮相　支援sub 6、mmWAVE「下載速度達2499Mbps」

康泰納仕集團執行長：Apple News+對出版業是好是壞　還言之過早　

華碩搶搭亞洲最大電競盛事WirForce　打造「ROG未來實驗室」

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

蘋果為16吋MacBook Pro發布新版Boot Camp　解決安裝Windows作業系統問題

三星公開Galaxy Fold研發歷程　原型機多達1千多款　

三星新款Galaxy S10 Lite爆料！三鏡頭搭載4800萬畫素　配4370mAh電池

全裸小模外拍「主動情境diy」　工程師「被動式配合」慘遇恐怖暗示

宜蘭警跨區追捕毒犯！警匪爆駁火...嫌犯車內「飲彈自盡亡」

專訪宣明智／6大政見搶先曝光　進國會幫郭台銘推「0-6歲國家養」

別再乘以7！狗狗換算人類年紀最新算法出爐　2歲竟然這麼老

「白經派」尖叫吧！《偶然》21歲鮮肉演員李宰旭下周旋風訪台

DC《小丑2》爆即將籌備！導演已提計畫　華納高層同意了

溫昇豪打工廚餘倒怕了！　開餐廳竟要客人「別點太多」

傅崐萁登記參選立委！妻子＆國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚陪同　藍營陷分裂

FBI兩度聯繫通烏門「吹哨人」要求談話　欲合作調查川普

釋出最高薪球員陳偉殷　馬林魚團隊薪資少去66%大瘦身

3C家電熱門新聞

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

中華電信針對「流量魔人」不求償了

三星新款Galaxy S10 Lite爆料！三鏡頭搭載4800萬畫素

蘋果新聰穎電池護殼增獨立相機快門按鍵

Sony 5G手機首度亮相　支援sub 6、mmWAVE「下載速度達2499Mbps」

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

蘋果為16吋MacBook Pro出新版Boot Camp　解決安裝Windows問題

華碩搶搭亞洲最大電競盛事WirForce　打造「ROG未來實驗室」

Galaxy Fold原型機高達1千多款

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等

兩舊款手錶可體驗Watch Active 2功能

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

更多熱門

相關新聞

雲端遊戲服務Stadia即將上線　Google釋出第二波名單

雲端遊戲服務Stadia即將上線　Google釋出第二波名單

憑藉自身雲端與軟硬體優勢， Google 最新的遊戲服務 Stadia 即將於本月 19 日登場，首先在美國、加拿大和大部分的歐洲國家上線。可惜上週（12）公布的 12 款遊戲並不那麼吸引人，因為絕大部分的遊戲都能在其他平台取得。不過他們也承諾會在年底前添加另外 14 款遊戲。今天稍早，Google Stadia 釋出了第 2 波名單。

陌生單字不會唸？Google新功能教你正確發音

陌生單字不會唸？Google新功能教你正確發音

Chrome OS將新增「快速解答」功能　

Chrome OS將新增「快速解答」功能　

上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機

上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機

Google推出AI遊戲挑戰你的《波西米亞狂想曲》唱功

Google推出AI遊戲挑戰你的《波西米亞狂想曲》唱功

關鍵字：

Google EarthGoogle

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

館長列第4！「歡樂無法黨」不分區名單出爐

Sandy男友「上億身家」起底！

獨／張勛傑躲3個月鬆口「我愛死小嫻！」

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面