Chrome OS將新增「快速解答」功能　類似macOS上的Look up

▲Google Chrome OS。（圖／取自9TO5Google）

記者陳心怡／外電報導

近年來，搜尋引擎變得越來越人性化，像是在Android版的Chrome瀏覽器上，用戶只需選擇一個字詞，然後打開螢幕上顯示新的Google搜索頁面，就可以輕鬆獲得網站上有關該字詞的更多資訊。外媒發現，類似該功能，但更強大的「Quick Answers」，正在開發Chrome OS版，類似macOS上的Look Up。

這項快速解答功能將由Google搜尋和Google助理提供支援，啟用後，用戶能夠在Chrome操作系統中，選擇任何文件或圖片，然後右鍵點擊想查詢的字詞，就可獲得一些相關的解答。而默認情況下，Chrome操作系統只會將文件和圖片傳遞給Google搜尋，並從搜尋中顯示某些相關資訊。

隨著「快速解答」變得越來越多樣化和複雜，Chrome操作系統將使用其他訊息來讓Google知道您在尋找什麼。如果用戶啟用了Google助理，並授予查看螢幕內容的權限，則「快速解答」將使用頁面的其餘部分來確定搜尋內容。

由於此功能才剛剛開發，預期等到作業系統Chrome OS 81版本推出後，才可能出現Quick Answers的新版本。

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