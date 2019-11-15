上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機　吸引更多消費者

▲Google Fi自動販賣機。（圖／翻攝自Reddit／u/johnnyplato）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google虛擬電信服務Google Fi對超過200個國家及地區的旅行者來說是一筆實惠的消費，每GB的數據流量僅需10美元（約新台幣307元）。而Google Fi目前正在美國國際機場航廈內設立Google Fi SIM卡的自動販賣機，以瞄準更多潛在客戶。

Google自2015年開始推出虛擬電信服務Project Fi，隨後在2018年下旬將其正式更名為Google Fi，也在開放更多款Android手機的同時，將iPhone列入了支援名單。據科技網站《9to5Google》報導，Google Fi已於今年2月開始在消費電子零售商百思買（Best Buy）上販售Google Fi的SIM卡，並於今年11月將銷售通路擴展至目標百貨（Target），如今Google則更開始在美國機場航廈內搭建起自動售貨機，吸引更多消費者。

這些自動販賣機的主要視覺即為Google Fi，不過其他的SIM卡及旅行相關配件皆有在該販賣機中販售，每張SIM卡的售價為10美元，不過用戶的第一筆消費可額外獲得10美元的Google Fi回饋，因此基本上是免費的。

目前為止，這種自動販賣機已出現於紐約JFK甘迺迪機場第四航廈及紐華克機場C航廈。這兩處主要都是國際航班。

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～