　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機　吸引更多消費者

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Google Fi自動販賣機。（圖／翻攝自Reddit／u/johnnyplato）

▲Google Fi自動販賣機。（圖／翻攝自Reddit／u/johnnyplato）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google虛擬電信服務Google Fi對超過200個國家及地區的旅行者來說是一筆實惠的消費，每GB的數據流量僅需10美元（約新台幣307元）。而Google Fi目前正在美國國際機場航廈內設立Google Fi SIM卡的自動販賣機，以瞄準更多潛在客戶。

Google自2015年開始推出虛擬電信服務Project Fi，隨後在2018年下旬將其正式更名為Google Fi，也在開放更多款Android手機的同時，將iPhone列入了支援名單。據科技網站《9to5Google》報導，Google Fi已於今年2月開始在消費電子零售商百思買（Best Buy）上販售Google Fi的SIM卡，並於今年11月將銷售通路擴展至目標百貨（Target），如今Google則更開始在美國機場航廈內搭建起自動售貨機，吸引更多消費者。

Spotted a Fi vending machine at JFK airport. from r/GoogleFi

這些自動販賣機的主要視覺即為Google Fi，不過其他的SIM卡及旅行相關配件皆有在該販賣機中販售，每張SIM卡的售價為10美元，不過用戶的第一筆消費可額外獲得10美元的Google Fi回饋，因此基本上是免費的。

目前為止，這種自動販賣機已出現於紐約JFK甘迺迪機場第四航廈及紐華克機場C航廈。這兩處主要都是國際航班。

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
國民黨不分區名單／馬系、連系擠進前12　挺韓謝龍介越排越後面
Youtuber超野性吃海鮮竄紅　「手指敲碗」驚見SOS求救
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機　吸引更多消費者

FB允許非營利組織在IG添加捐款按鈕！　直播主也能發起觀看者愛心捐款

Instagram「按讚數」消失擴及全球　台灣也列入測試

空汙時代　室內其實比戶外更髒！選購空氣清淨機需先掌握三要點

你的歌聲有多像皇后主唱？Google以AI打造《波西米亞狂想曲》挑戰遊戲

AirPods Pro用戶注意！蘋果發佈韌體更新　提升連結性能...連到iPhone或iPad即可

Apple考慮2020推套餐方案　把Apple News +、Apple TV +和Apple Music綁一起賣

想買蘋果新Mac Pro請準備18.4萬！美國官網已秀售價5999美元　12月上市

獨家／台劇行銷國際　Netflix海外版《罪夢者》配音過程大揭密

Google宣布為全美Android用戶開放RCS　免收費可像iMessage一樣盡情聊

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機　吸引更多消費者

FB允許非營利組織在IG添加捐款按鈕！　直播主也能發起觀看者愛心捐款

Instagram「按讚數」消失擴及全球　台灣也列入測試

空汙時代　室內其實比戶外更髒！選購空氣清淨機需先掌握三要點

你的歌聲有多像皇后主唱？Google以AI打造《波西米亞狂想曲》挑戰遊戲

AirPods Pro用戶注意！蘋果發佈韌體更新　提升連結性能...連到iPhone或iPad即可

Apple考慮2020推套餐方案　把Apple News +、Apple TV +和Apple Music綁一起賣

想買蘋果新Mac Pro請準備18.4萬！美國官網已秀售價5999美元　12月上市

獨家／台劇行銷國際　Netflix海外版《罪夢者》配音過程大揭密

Google宣布為全美Android用戶開放RCS　免收費可像iMessage一樣盡情聊

總統蔡英文到台南南天府上香祈福　籲請民眾支持讓她順利連任

潘恆旭罵「謠言食物鏈」　吳子嘉怒告要他登報道歉…未繳清訴訟費遭駁回　

數學老師辱罵體罰…少女下秒學校4F助跑墜下殞命！爸悲泣：她最後對我笑了

香港公開賽／周天成大逆轉進8強　「把精神帶給香港一起加油」

12強／輸美國很難過　吳昇峰及張進德投捕搭檔還被藥檢

租屋哥搬到北部問「中和vs永和」？　在地人「秒選永和」：美食多又離台北近

8旬恆春民謠傳藝師陳英　獲教育部藝術教育貢獻獎

北檢反賄開鑼　瑞莎帶新住民首投族「繼續買票」口誤…嚇壞觀眾

恭喜彰化陳先生！寵物雲商店首抽iPhone11　獎落彰化中山店

韓國女車禍重傷感恩媽祖神蹟復原　她賣屋貸款建造慈母宮…顏清標來安座

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

3C家電熱門新聞

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

華為標「中國台灣」　NCC令停售

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

宏達電發表廣角三鏡頭入門機　HTC Desire 19s開賣價5990元

「可手洗」的洗衣機降臨！

Studio A 板橋快閃店iPhone狂打34折　iPhone 8不到萬元

分析師預測：iPhone SE2傳3月上市、取代iPhone 8

AirPods Pro用戶注意！蘋果發佈韌體更新　提升連結性能

郭明錤：蘋果iPhone SE2明年推出

獨家／Netflix海外版《罪夢者》配音過程大揭密

想買蘋果新Mac Pro請備18.4萬！美國官網秀售價5999美元12月上市

華為致力打造專屬生態圈　9款新品齊發建構智慧全場景

Google宣布為全美Android用戶開放RCS功能

Google搜尋引擎上添增「清除」按鈕　一鍵輕鬆全刪除

更多熱門

相關新聞

Google推出AI遊戲挑戰你的《波西米亞狂想曲》唱功

Google推出AI遊戲挑戰你的《波西米亞狂想曲》唱功

1975年11月14日，皇后樂團（Queen）首次於英國現場演唱《波西米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody），為紀念這首經典曲目，Google結合AI技術開發一款唱歌挑戰遊戲「FreddieMeter」。可於Android、iOS及各桌上型電腦上挑戰，AI將會評定挑戰者與Queen主唱佛萊迪（Freddie Mercury）聲音的相似程度。

Google宣布為全美Android用戶開放RCS功能

Google宣布為全美Android用戶開放RCS功能

Google明年將推「Cache」支票帳戶服務　與蘋果、臉書爭商機

Google明年將推「Cache」支票帳戶服務　與蘋果、臉書爭商機

出門免驚！Google地圖新增翻譯功能

出門免驚！Google地圖新增翻譯功能

「智慧隱形眼鏡」交大搶先Google做到了！

「智慧隱形眼鏡」交大搶先Google做到了！

關鍵字：

Google虛擬電信服務Google Fi

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

中華2比3遭美國逆轉惜敗　晉級四強機會驟降

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

林志玲婚禮爆漏揪…「演藝圈大咖」不爽

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

挑戰好市多最雷神品！他崩潰：被吉也要說

Tony獨帶Lucy飛美　婆婆看不下去

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

國民黨不分區立委　夢幻隊名單曝

Uniqlo「童貞殺」！正妹實穿掀裙：會常穿♥

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

軍人撿屍無套2回　長腿妹醒來他竟想再1次：還要～

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面