多組信箱用戶有福了！微軟決定將Gmail、行事曆都整合進Outlook.com

▲微軟把Gmail整合在Outlook.com裡面。(圖/翻攝自Twitter/Florian B)

記者陳心怡/外電報導

推特用戶Florian B日前意外發現,微軟正在測試把Google的各項產品整合進自家旗下的Outlook.com,包括Gmail、Google Drive,以及Google行事曆,全部整合在Outlook.com裡頭。

它看起來與iOS和Android版Outlook的工作原理非常相似,具有獨立的收件箱和日曆併排集成。而Florian透露這似乎是一項早期測試,因為不能添加多個Google帳戶,也不能在Outlook和Gmail間進行切換帳戶刷新整個頁面。

Google雲端硬碟集成支援Google服務中的檔案和文件,因此用戶可以將它們快速附加到Outlook或Gmail電子郵件中。但是,目前尚未確定有多少Outlook.com用戶可以使用此功能,或者Microsoft何時將其廣泛推廣。

儘管大多數人只是用Gmail來接收郵件,但這種新的Outlook集成對於使用個人Outlook.com帳戶和G Suite電子郵件帳戶工作的人,可能非常有幫助。

只不過,這項更新目前看起來僅有少部分人得到測試的機會,大部分的Outlook用戶都還不能夠測試這項新功能。如果你也是Outlook的用戶,也想要整合Google Gmail到你的系統當中,可能還要耐心等待一陣子。

You can now add your gmail account on https://t.co/qrV9WCmJyQ ! pic.twitter.com/KYvZe6wx7q