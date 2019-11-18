陌生單字不會唸？Google新功能教你正確發音

▲Google宣布啟動行動版Google搜尋中的實驗性發音功能。（圖／Google Blog）



記者王曉敏／綜合外電報導

地峽「isthmus」、希臘黃瓜優格醬「tzatziki」、耳鼻喉科醫生「otorhinolaryngologist」及短尾矮袋鼠「quokka」...還在為這些單字的發音困擾嗎？Google上周宣布啟動行動版Google搜尋中的實驗性發音功能，讓用戶不僅能找查那些平常不熟悉的英文單字，更可進一步練習這些單字的讀法，以幫助使用者更好地理解單字含意。

研究顯示，單字的發音練習有助於單字的記憶，特別是在學習新語言時。過去，用戶常常利用Google搜尋單字，並利用其附加的音檔練習發音；而現在，Googe讓用戶能對手機麥克風複誦一遍單字，並由系統判斷發音是否正確，並進一步指導用戶能如何調整讀法。該功能目前已推出美國英語版本，西班牙語也將於近期內推出。

Google先透過語音識別技術將單字分拆為幾個單獨的語音片段來進行處理，接著使用機器學習，將使用者的發音與正確的發音交叉比對，並給出建議。

▼在Google找查單字時，可一併練習發音。（圖／Google Blog）

此外，視覺也是理解單詞含意的重要媒介。當用戶找查一個單詞的翻譯或其定義時，Google搜尋將一併提供相對應的圖像給用戶，這對於一個多義詞或少見單字的學習來說相當有用。

語音識別和機器學習的進步可以改善我們學習語言的方式。Google希望這些新功能能為用戶提供一種更具創造性且更有效的方式來練習、視覺化及記住一個單字。Google也計畫將擴展這些功能至更多的語言、口音及地區。

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