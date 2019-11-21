專訪宣明智／6大政見搶先曝光　進國會幫郭台銘推「0-6歲國家養」

▲聯電榮譽副董事長宣明智專訪。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

親民黨20日公布不分區立委提名名單，由鴻海集團創辦人郭台銘力薦的聯電榮譽副董事長宣明智成為「大黑馬」排在第三名，引發政壇熱議。宣明智21日在聯華山莊接受《ETtoday新聞雲》專訪時，透露未來進立法院要推動六大政見，其中一項，就是郭台銘念茲在茲的「0-6歲國家養」。

宣明智預告，未來若進立法院，會極力推動六大政見：第一、0-6歲國家養；第二、工者有其屋；第三；百億身心障礙保險基金；第四、成立青年資源發展委員會；第五、推動新《獎勵投資條例》；第六、增加強制性透明條款。

談到與郭台銘、宋楚瑜的互動，宣明智表示，他和郭台銘的互動一直沒有停過，「他有滿腔熱血想競選總統，這件事停掉之後，他就認為下個能做的地方就是國會。」

宣明智笑說，他也曾向郭台銘說，「你屬老虎，初選期間被逼信託財產、被逼著承諾捐東西，但是鴻海那麼大的企業、上市公司，不能隨便進出，現在你出了老虎籠，閘門已經關起來，你是要回去還是放你逛大街，老虎會幹什麼事我不知道，還是做點對社會有意義的事嘛！」

宣明智指出，郭台銘退選後成立智庫、學校，中間兩人也談到「政治是最大公益」，「怎樣在立法院裡頭找一些好的立委，我們有些理念、政策，好的立委能夠推這些政見，我們就支持他。」

宣明智表示，後來親民黨找郭台銘之後，也找他商量一下，他提很多意見給宋楚瑜，建議他親民黨要怎麼走等等，陸陸續續有些互動，「他們也希望我推舉一些認識不錯的人當不分區，最後郭台銘說，他都做那麼多事了，那我做些什麼？你乾脆把你想的東西、嘗試想做的事情去做些努力。」

至於決定列入不分區的時間點，宣明智說，「其實沒幾天啦，我去算...應該是上禮拜六的事」，那時候在郭台銘家，宋楚瑜也在，當場就決定了，「我太太都還不知道」。

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