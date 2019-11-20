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手機重度使用者…流量也難到100G？　網洗版「隨便都破百」：差在畫質

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滑手機,阿宅,宅女,過年追劇,玩手遊。（圖／記者李佳蓉攝）

▲追劇時畫質調高就很耗流量。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

中華電信近日調整了合約，針對違規行為作出具體規範，包括對「不合理熱點分享」、「FTP 及雲端檔案分享」等行為，未來用戶如果使用過多流量，中華電信就會開始限制熱點分享，甚至會向用戶超量使用的流量回溯收費。一名自稱是「手機重度使用者」的網友表示，他每個月再怎麼看影片、直播、滑臉書等等，也從沒用超過100G，難道真的有神人一個月能用到破百G嗎？

原PO在PTT表示，他最近很常看12強棒球球賽轉播，還有NBA總冠軍場場直播，而且每天都會用Youtube觀看影片，有空的時候就會滑滑臉書、PTT，或是瀏覽新聞，使用手機的頻率非常高，已經算非常依賴電子產品，但是「每個月再怎麼認真使用，也都不會超過100G。」

請繼續往下閱讀...

滑手機,趴著滑手機,睡前滑手機。（圖／記者趙于婷攝）

▲多數網友表示，自己每個月都會用100G起跳。（示意圖／記者趙于婷攝）

不少網友表示，他們每個月隨便都會破百G，關鍵就是差在「畫質」，「1080p60影音，一個月看100小時就超過了」、「看畫質吧，我原本看720，一天也用不到1G，後來看1080隨便就2、3G起跳」、「一場球賽3到4小時，算720p就2G左右了，如果1080p那3、4G跑不掉吧」、「追劇可能會超過，尤其現在畫質都很高。」

一般有追劇習慣，且畫質都設定在最高的用戶，一個月下來很容易就會超過100G，還有下載影片、遊戲等等都很耗流量，「打遊戲、下載、看影片什麼的，加一加應該就很可觀了」、「追劇的人2、300G應該很容易達到」、「我覺得破百G沒啥問題，但用TB以上就…覺得多少要規範或管制一下，或是有更好配套措施。」

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