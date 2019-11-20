桃園國民黨議員爆料「機捷車廂飄異味」　桃捷：明年初改善

▲機捷車廂因飄異味，桃捷公司進行「除臭」採購標案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

藍營桃園市議員魯明哲20日在總質詢時，揶揄桃園捷運公司營運的機場捷運，因車廂出現尿騷味、公廁味，甚至還有臭拖把味、霉味等異味，成為網路PTT的專頁熱門話題，拿到全國最有「味道」捷運封號；魯明哲說，桃捷為改善車廂空氣汰換座椅椅套、泡棉等機件的「除臭大作戰」採購標案，更是一項「招標怪案」！

▲桃捷總經理蒲鶴章（右）說，機捷雖才通車2年，但車廂其實已經有七、八年車齡。（圖／翻攝桃園市議會）

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桃園捷運公司總經理蒲鶴章說，雖然機捷才通車2年，但車廂其實已經有七、八年車齡，座椅年底年前會更換完成，也研判是因為密閉式車廂，台灣環境潮濕，空調運轉問題衍生異味，將除臭過濾，預計2個多月後，也就是明年一月可有大幅改善。

魯明哲認為，機捷是國家門面，服務乘客往返機場比例高，但一上車臭味飄鼻，讓乘客很不舒適，而桃園捷運公司為改善車廂空氣汰換座椅椅套、泡棉等機件的「除臭大作戰」採購標案，更是一項問題重重的「招標怪案」。

▲魯明哲說，桃捷的「除臭」採購標案，是一項「招標怪案」！（圖／翻攝桃園市議會）

他說，同一招標案，底價相差大大，廠商投標因太低價被廢標，事後竟然又以更低價得標，質疑桃捷公司「一標兩制」，有預算浮編、底價無章之嫌，要求政風、財主、採購單位進場輔導查核。

這項發包怪案，共分成兩輪招標，第一輪電聯車專用性物件、直達車座椅配件標案，第一次廠商不足流標，第二次招標，於今年1月7日上網、1月15日開標，有兩家廠商投標，金額分別4400萬元及3300萬元，因採最低標，應由皓群公司得標，但因報價低於底價80%及70%之間，桃捷擔心價格低恐影響品質，要求皓群公司提出說明，但廠商事後提出解釋函，桃捷卻沒有按照採購法，要求提出差額保證金，卻拖到4月12日80多天以後才決定廢標。

第二輪同樣有兩次標案，而且4月12日才公告廢標，押標金都還沒有退給廠商，當天立刻不再延續原案，以內容相差無已的新案重新上網招標，並改以採取評分及格、最低標方式處理，4月29日第三次開標未達法定家數流標，到了第四次，同樣是皓群公司居然以上次招標更低的2900萬元得標。

魯明哲質疑，浩群公司第二次出價3300萬元因標價太低遭到廢標，為什麼第四次決標，能以更低的2900萬元（較前次低400萬元）的價格得標，上次不行，此次為何又變成合理了。

為了解招標、開標過程，魯明哲找來桃捷公司總經理蒲鶴章、相關人員詢問從無法決標到廢標的期間，承辦人員分別回答在1個月以內及10天內就已處理完畢。市長鄭文燦表示，採購程序、採購制度，都要檢討流程，請工務局組專案小組，針對此次採購程序，完整協助，同時檢討採購效率。

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