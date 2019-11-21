爆柯文哲兩度邀請當副市長　范雲：難道要當成收買社民黨？

▲柯文哲、范雲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

台北市長柯文哲20日接受廣播節目專訪時，談到不分區選情，他說，民進黨執政不怎麼樣選舉還是一流，把社民黨前召集人范雲拉進不分區，形同「斬首戰術」直接搞掉社民黨。被列入民進黨不分區名單排序第三的范雲則回應，任何人都可以酸她、批評她，就「柯市長沒有這樣的正當性」。她更爆料，先前柯文哲兩度找人詢問她是否願意搭檔擔任副市長。她質問，「難道，我也該像你一樣，把當時你的邀請，當成要收買社民黨（的支持）？」

范雲20日在臉書提到，有媒體詢問她，柯文哲左酸時代力量立委黃國昌、右踩社民黨和她。范雲認為，任何人都可以酸她、批評她，但就是「柯市長沒有這樣的正當性」。她爆料，2014年選後、2018年選前，柯文哲兩度找人詢問她是否願意搭檔擔任副市長，且2018年那次選戰，對方表示，她個人加入柯文哲團隊助選，5位市議員都會當選，選後會邀請她擔任副市長等。

范雲說自己一向不喜歡把經歷過的事情未經對方同意，就公諸於世，但柯文哲這次的發言真的踩到她的底線了。她質問，「難道，我也該像你一樣，把當時你的邀請，當成要收買社民黨（的支持）？」她回擊柯文哲，「你不懂我們的心」，范雲無法被收買，她所認識的社會民主黨夥伴也是，政治需要妥協；但妥協可以不是利益交換，而是以理念作為標竿，在困境中努力做出最小的妥協，最大的成果。

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