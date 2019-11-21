雲端最前線／列"一邊一國行動黨"不分區？陳水扁：願意接受提名

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2020大選再丟震撼彈，正在保外就醫的前總統陳水扁，20號在一邊一國行動黨的邀請下，透過影片表態，願意接受提名列入不分區立委名單，但外界質疑保外就醫期間，參與政治活動恐違反規定，對此陳水扁則是反駁從扁案發生到關押，甚至保外就醫都是政治考量，所以和立委提名沒有必然關係。《雲端最前線》21日邀請前立法委員沈富雄、蔡英文競辦發言人顏若芳、新北市議員葉元之、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲陳水扁接受一邊一國行動黨提名 。（圖／記者翁進忠攝）

國民黨不分區名單爭議不斷，20日下午3時於黨部舉行不分區立委聯合記者會，找來前16名不分區立委，包含國民黨主席吳敦義也將親自出席，共同面對媒體提問，解除外界對他們的諸多質疑，也象徵不分區立委名單正式進入編組，不會再改。另外韓國瑜又被爆出疑似名下有豪宅？現在韓陣營正式反擊提告。

2020立委大選只剩不到2個月的時間，這次選舉政黨不分區名單，成了一大焦點。根據ETtoday新聞雲最新民調顯示，民眾傾向投的不分區政黨票對象依序為國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量等，而19、20日民眾黨、親民黨也陸續公布名單，不分區名單廝殺之激烈，不亞於總統選舉，登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。