被男友「裸照威脅」！正妹女大生吞藥自殺...家屬悲痛器捐　警曝調查進度

▲女大生遭前男友威脅公佈裸照，崩潰輕生導致腦死。（圖／翻攝自海峽都市報，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

福建省福州外語外貿學院大四女生小靜（化名）上個月被前男友鄭磊（化名）威脅要曝光裸照，隨後在校內酒店吞下200多顆藥片，送醫搶救後還是不幸在18日身亡。而根據家屬意願，小靜的多個器官將被捐獻用於移植手術。此外，福州市長樂區公安局20日發通報稱，目前犯罪嫌疑人鄭男已被刑事拘留，案件仍在審理中。

綜合陸媒報導，大四女生小靜就讀於福州外語外貿學院長樂校區，10月28日晚服藥自殺。在小靜的手機中還留有前男友鄭磊給她發的訊息，「我馬上把你的裸照放到學校論壇」、「明天我就去調查你爸媽，給叔叔阿姨一個驚喜」、「在學校看我怎麼抓你」……。小靜的家人在事發後認為，小靜選擇輕生和鄭男威脅發裸照有很大的關聯。

▲福州市長樂區公安局20日發布通報。（圖／翻攝微博）



慘案發生後，母親控訴，小靜沒有報警是因為鄭磊的父親是長樂區的一名警察，「鄭磊威脅要調查父母並將小靜的裸照發給學校，此後不斷向小靜發騷擾訊息；小靜因為害怕被報復所以沒有報警，只是告訴了家長和老師。」

福州外語外貿學院通過其官方微信17日回應，涉事女生是2016級福建漳州籍學生，「不排除該生因與社會青年戀愛受挫等個人原因致輕生，具體以警方調查結論為準。」

福州市長樂區公安局17日先表示，該局刑偵支隊已介入調查，公安機關將查清事實，依法處理；20日又發布通報稱，近日，網曝「女大學生遭威脅自殺」一案，經公安機關全力偵查，犯罪嫌疑人鄭某現已被長樂區公安局刑事拘留，該案正在進一步審理中。

此外，小靜的舅舅20日也說，綜合家人的意見，小靜的眼角膜和肝腎等器官被捐獻並移植，分別供給了5個不同的患者，「咱小靜是偉大的，她挽救了五個人的生命，她為一個處在黑暗世界的失明者帶去了光明，我們一起為她祈禱願受捐者替我們小靜好好活下去。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！