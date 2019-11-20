　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

被男友「裸照威脅」！正妹女大生吞藥自殺...家屬悲痛器捐　警曝調查進度

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女大生遭前男友威脅公佈裸照，崩潰輕生導致腦死。（圖／翻攝自海峽都市報）

▲女大生遭前男友威脅公佈裸照，崩潰輕生導致腦死。（圖／翻攝自海峽都市報，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

福建省福州外語外貿學院大四女生小靜（化名）上個月被前男友鄭磊（化名）威脅要曝光裸照，隨後在校內酒店吞下200多顆藥片，送醫搶救後還是不幸在18日身亡。而根據家屬意願，小靜的多個器官將被捐獻用於移植手術。此外，福州市長樂區公安局20日發通報稱，目前犯罪嫌疑人鄭男已被刑事拘留，案件仍在審理中。

綜合陸媒報導，大四女生小靜就讀於福州外語外貿學院長樂校區，10月28日晚服藥自殺。在小靜的手機中還留有前男友鄭磊給她發的訊息，「我馬上把你的裸照放到學校論壇」、「明天我就去調查你爸媽，給叔叔阿姨一個驚喜」、「在學校看我怎麼抓你」……。小靜的家人在事發後認為，小靜選擇輕生和鄭男威脅發裸照有很大的關聯。

▲▼福州市長樂區公安局20日發布通報。（圖／翻攝微博）

▲福州市長樂區公安局20日發布通報。（圖／翻攝微博）

慘案發生後，母親控訴，小靜沒有報警是因為鄭磊的父親是長樂區的一名警察，「鄭磊威脅要調查父母並將小靜的裸照發給學校，此後不斷向小靜發騷擾訊息；小靜因為害怕被報復所以沒有報警，只是告訴了家長和老師。」

福州外語外貿學院通過其官方微信17日回應，涉事女生是2016級福建漳州籍學生，「不排除該生因與社會青年戀愛受挫等個人原因致輕生，具體以警方調查結論為準。」

▲▼女大生遭前男友威脅公佈裸照，崩潰輕生導致腦死。（圖／翻攝自海峽都市報）

福州市長樂區公安局17日先表示，該局刑偵支隊已介入調查，公安機關將查清事實，依法處理；20日又發布通報稱，近日，網曝「女大學生遭威脅自殺」一案，經公安機關全力偵查，犯罪嫌疑人鄭某現已被長樂區公安局刑事拘留，該案正在進一步審理中。

此外，小靜的舅舅20日也說，綜合家人的意見，小靜的眼角膜和肝腎等器官被捐獻並移植，分別供給了5個不同的患者，「咱小靜是偉大的，她挽救了五個人的生命，她為一個處在黑暗世界的失明者帶去了光明，我們一起為她祈禱願受捐者替我們小靜好好活下去。」

▲▼女大生遭前男友威脅公佈裸照，崩潰輕生導致腦死。（圖／翻攝自海峽都市報）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
鳳凰颱風「拐彎衝台」！預測路徑出爐　吳德榮曝侵台機率
16歲高中妹討抱抱！被男友載走撞上UberEats外送員
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

被男友「裸照威脅」！正妹女大生吞藥自殺...家屬悲痛器捐　警曝調查進度

替兩岸大健康產業搭橋　台灣保健聯盟協會上海辦事處揭牌

暫時沒有清場死線！港警：不進入校園，仍希望和平解決理大事件

可能發生空襲！他嫌班機「人太多」上網造謠...被警方刑事拘留

香港高院以「潛逃風險高」拒絕離港　黃之鋒：對不起，香港！

老木匠花8年造賓士古董木跑車　純手工1:1復刻「最高時速90km」

爺爺無力撫養把6月男嬰丟車站　未婚媽怒：男方推卸責任

劍指美國！阻外部勢力插手國家內政　中俄將聯手「反干預合作」

金雞飄台味／賀歲片冠軍《寒單》前進金雞　導演「信心滿滿」：能獲得最大共鳴

香港理大4示威者「下水道逃亡」　成功爬出卻被「等待警方拘捕」

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

被男友「裸照威脅」！正妹女大生吞藥自殺...家屬悲痛器捐　警曝調查進度

替兩岸大健康產業搭橋　台灣保健聯盟協會上海辦事處揭牌

暫時沒有清場死線！港警：不進入校園，仍希望和平解決理大事件

可能發生空襲！他嫌班機「人太多」上網造謠...被警方刑事拘留

香港高院以「潛逃風險高」拒絕離港　黃之鋒：對不起，香港！

老木匠花8年造賓士古董木跑車　純手工1:1復刻「最高時速90km」

爺爺無力撫養把6月男嬰丟車站　未婚媽怒：男方推卸責任

劍指美國！阻外部勢力插手國家內政　中俄將聯手「反干預合作」

金雞飄台味／賀歲片冠軍《寒單》前進金雞　導演「信心滿滿」：能獲得最大共鳴

香港理大4示威者「下水道逃亡」　成功爬出卻被「等待警方拘捕」

吳佩慈認了辭退台灣技師！　紀曉波欠250億遭威脅…帶全家速搬出四季酒店

唱歌喉嚨卡痰、高音上不去　他竟被「肺阻塞」纏上了！

阿美族歌謠《太巴塱之歌》原唱是誰？太巴塱部落找到了

金援辛巴威僅1億差了40倍　中：和實際情況有非常大出入

各季展現不同美麗景色　「關山環鎮自行車道」名列台灣人最愛5大

豹紋熱褲妹辣露「葫蘆腰」　排隊洗車轉正面！網友暴動了

大陸熱門新聞

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

吃鍋肉沒涮熟　他全身長700寄生蟲

正妹遭前男友威脅發裸照！崩潰輕生

丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊氣炸

國一兒在外玩通宵！狠爸氣炸拿手機砸爆他頭

史上嫁最遠公主　2年才到和親國

理大示威者陸續走　廚師死守到最後1秒

孫女出生就被賣掉　爺爺氣到服農藥

台灣戴姓女高中生獲釋！　預計12月再出庭

回應美人權法案　陸：香港是中國的

香港理大「斷水斷糧」　剩20人留守

她雙11狂買1600件商品塞爆物流中心

近900人「自首」離開理大　將以暴動罪拘捕

小胖弟與空姐合影　15年後竟成師徒

更多熱門

相關新聞

霸凌或許不是日本學生自殺率飆高的主因？

霸凌或許不是日本學生自殺率飆高的主因？

生育率下降是世界常態，補貼鼓勵出來的生育，往往集中在移民，或是低社經地位家庭，其中有很多問題家庭，結果到底是解決了問題，還是增加更多問題？

女攀公寓外牆想輕生　警「拉回」寶貴生命

女攀公寓外牆想輕生　警「拉回」寶貴生命

男子割腕輕生警緊急救護挽一命

男子割腕輕生警緊急救護挽一命

正妹遭前男友威脅發裸照！崩潰輕生

正妹遭前男友威脅發裸照！崩潰輕生

「去死比較好」　豐田員工輕生算勞災

「去死比較好」　豐田員工輕生算勞災

關鍵字：

輕生腦死亡裸照福建福州器官捐贈

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

Sandy男友「上億身家」起底！

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面