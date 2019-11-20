女攀公寓外牆想輕生　警火速衝上樓「拉回」寶貴生命

▲興隆派出所警員努力救下企圖輕生女子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前台北市文山區有一女子在自家民宅樓頂準備跳樓自殺，路過民眾目擊嚇得趕緊報案求助，轄區文山二警分局興隆派出所獲報後，派遣警網到場救援，結果發現一名疑似罹患憂鬱症女子在頂樓爬出外牆準備跳樓輕生，警員當機立斷，趁上前聊天安撫之際，突然箭步上前把女子拉回圍牆內，成功挽救女子一條性命！

▲興隆派出所警員吳維燊、柯偉財努力救下企圖輕生女子。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，當時有民眾報案「有人想跳樓輕生，快從圍牆掉下去了！」，警方獲報後，文山二警分局興隆派出所警員吳維燊、柯偉財火速到場，見該名女子情況危急，當機立斷迅速將女子拉回圍牆內，成功挽救一條寶貴生命。

警方一邊安撫該女子情緒，一邊查證身分，並確認該女身體無明顯傷口後，通知家人到場。家屬向警方表示，該女患有憂鬱症多年，情緒時常不穩定，沒想到這次嚴重到想輕生，所幸二員即時將女子從圍牆上救回，避免憾事發生。女子情緒經安撫後逐漸穩定，由家屬陪同就醫。

警方也藉此案例呼籲，民眾若有尋短念頭須諮商或相關協助，可撥打北市政府自殺防治中心諮詢專線1999轉8858或全國自殺防治24小時服務安心專線0800-788-995求助。

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