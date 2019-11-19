天天被罵「白癡、笨蛋、去死比較好」　豐田男員工真輕生…判定霸凌成勞災

▲日本員工遭公司上司霸凌後輕生。（示意圖／取自stocksnap）

記者林瑩真／編譯

日本一名28歲豐田汽車員工於2017年輕生，如今調查出爐，員工輕生原因來自於上司的職權騷擾，經常被罵笨蛋、白癡以外，更吼他「去死比較好」等，將被認定為勞災，有機會獲得賠償。

綜合日媒報導，勞動基準監督署公布調查結果，當時在豐田汽車設計部門的一名28歲男員工遭受公司霸凌，從進公司的第2年開始，經常被上司辱罵，一度因此罹患適應障礙。

之後，男員工決定休息了3個月，雖然重返職場後，已經跟霸凌上司不同工作小組，但仍然沒有走出陰影，時不時向周圍的人透露「想死」的念頭，最後在2017年於員工宿舍輕生。

男員工家屬難以接受，決定在今年3月提出勞災申請。經由勞動基準監督署調查，認定上司霸凌、辱罵等職權騷擾正是造成男員工輕生的原因，判為勞災，不排除賠償。

男員工家屬的律師則說，努力養大的孩子卻遭遇這種事情，至今仍然無法接受，希望透過勞災認定的契機，可以讓豐田汽車朝著改善職場環境的目標前進。

對此，豐田汽車則表示，除了對逝去的員工致意外，也對死者家屬感到後悔，會真摯的接受勞動基準監督署的決定，未來致力於防止勞動災害、管理員工健康等方面。

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