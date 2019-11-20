「孫中山也給我托夢」　宋楚瑜笑稱：革命尚未成功，楚瑜仍須努力！





▲宋楚瑜。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

親民黨主席宋楚瑜日前宣布5度挑戰總統大選，18日上午赴中選會登記參選，引起外界熱烈討論。宋楚瑜接受媒體專訪時開玩笑稱，鴻海集團創辦人郭台銘被「媽祖托夢」，自己則是被國父孫中山托夢，要他「革命尚未成功，楚瑜仍須努力」。

關於郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平以及他要如何合作？宋楚瑜接受《聯合報》專訪時提到，郭台銘找上親民黨副主席張昭雄，自己一口氣就答應願意與他們合作；原本親民黨門票是打算給柯文哲，然而柯文哲卻自己組了台灣民眾黨，因此作罷。

針對2020年是他第5次挑戰總統大選，宋楚瑜開玩笑地說，晚上媽祖顯靈給郭台銘托夢，「中山先生也給我托夢了啊！對不對？革命尚未成功，楚瑜仍須努力，看我百折不回，怎麼2次、3次就氣餒？要加油啊！」

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