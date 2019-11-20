嚴德發赴漢翔視察專案概況　新式高教機明年6月首飛

▲國防部長嚴德發訪視漢翔公司，瞭解F-16戰機構改專案執行進度。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國防部20日上午表示，針對空軍新式高教機研製及F-16戰機構改案，國防部長嚴德發日前專程訪視漢翔公司，瞭解專案執行進度以及第一線施工情形，並代表國軍向漢翔同仁致力研發生產、協力鞏固空防戰力的貢獻表達謝忱。其中，F-16戰機構改案預計在2023年如期全數完成；新式高教機則預計於明年6月30日首次試飛。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁公司與漢翔，共同在台中將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來擬部署台東志航基地。

▲國防部長嚴德發訪視漢翔公司，實地巡視新式高教機研製生產情形。（圖／國防部提供）



國防部表示，嚴德發日前由國防部聯參主管陪同，前往漢翔公司沙鹿廠訪視，瞭解國軍委託漢翔兩項重要專案執行概況，同時與漢翔、軍備局、空軍等單位高階幹部，以及美國原廠代表等人深入研討，期望各方群策群力，使F-16戰機、新式高教機如期如質完成各階段進度，投入捍衛領空的行列。

國防部說明，在F-16戰機構改案方面，漢翔現正全力投入戰機性能提升、結構延壽等項目施工，預計在2023年如期全數完成。此外，由於我國未來擁有機隊數量逾2百架，將成亞太地區最大使用國，漢翔積極向美國原廠爭取成為F-16亞太維修基地，嚴德發期勉漢翔公司持續強化技術實力，藉此帶動國內航太產業發展。

國防部指出，具有指標意義的新式高教機，首架原型機9月正式亮相後，預計明年6月30日將首次試飛，目前正進行各項系統組裝測試，嚴德發特別肯定漢翔公司致力研發生產的用心與努力，並勉勵漢翔持續提升零組件自製率，同時與中科院等單位密切合作，攜手完成「國機國造」重要任務，樹立國防建軍里程碑。

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