國軍利多！立院三讀：軍士官任職滿半年可請育嬰假

▲漢光演習「嬌點」陸軍女砲兵排。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會19日三讀修正通過《陸海空軍軍官士官任職條例》第9條之1條文，規定軍官、士官得申請育嬰留職停薪資格者，從原須任職1年以上改為6個月以上。

本條文修正，是為因應民國103年12月11日修正公布的性別工作平等法規定，將受僱者得申請育嬰留職停薪的任職期間，由1年調降為6個月。

依據《陸海空軍軍官士官任職條例》三讀修正條文規定，軍官、士官得申請育嬰留職停薪的資格，從原先的任職1年以上，改為任職6個月以上；另外，留職停薪期間至該子女滿3歲止，但不得逾2年，必要時得延長1年。

三讀條文也規範，依家事事件法、兒童及少年福利與權益保障法相關規定，與收養兒童先行共同生活者，其共同生活期間得申請留職停薪。

此外，依據三讀修正通過的《陸海空軍軍官士官任官條例》，增訂第15條之1條文，軍官、士官依陸海空軍懲罰法規定，受降階懲罰者，其俸級依原任官階換敘次一官階相當俸級；次一官階無相當俸級者，換敘該官階最高俸級。

《陸海空軍軍官士官任職條例》修正條文也新增，對於與收養兒童者先行共同生活者，依《家事事件法》、《兒童及少年福利與權益保障法》相關規定，也可比照申請留職停薪規定辦理。