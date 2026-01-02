港務公司續推離岸風電優惠　洗車設備費3月起9折

▲港區洗車設備使用管理費3月起再提供9折優惠。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為配合國家能源及環保政策，港務公司宣布115年持續提供離岸風電貨物裝卸管理費優惠，並自115年3月1日起，港區洗車設備使用管理費再提供9折優惠，降低業者營運成本，支持離岸風電產業發展並推動淨零轉型。

港務公司表示，離岸風場風力機組須先於港口完成預組裝，再由安裝船運往離岸風場組裝，港口成為離岸風電零組件重件進出、預組裝及運輸的重要樞紐。

不過港務公司指出，部分離岸風電貨物如水下基礎、葉片等，體積龐大且體積與重量差異可達數十倍，若比照一般港區貨物以體積噸與重量噸擇高計收裝卸管理費，將大幅增加業者負擔，不利產業發展。為此，108年起即針對八大類離岸風電貨物調整裝卸管理費計費方式，將重量噸納入計費公式，有效降低業者成本。

港務公司表示，為持續響應政府能源政策，115年將續辦該項優惠措施，全力支持行政院「2050淨零排放」政策目標。

在環保措施方面，根據「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」規定，船舶貨物裝卸承攬業須設置洗車設備。港務公司表示，為減輕業者承租場域設置洗車設備之成本負擔，並協助落實法規、抑制港區道路揚塵，港務公司提供港區洗車設備，並已自114年1月1日實施「洗車設備使用管理費」優惠。

為進一步減輕業者負擔，並與港區業者共同維護良好空氣品質，港務公司宣布，自115年3月1日起，該項費用將再提供9折優惠。

港務公司強調，身為港口營運者，將持續在國家政策、企業永續經營與港口競爭力之間取得平衡，透過具體且實質的優惠措施，攜手港區業者共同打造具國際競爭力的台灣港群，促進離岸風電及港區相關產業共榮發展。