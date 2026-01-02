鼓勵陳佩琪去上班　柯文哲苦笑：她每天寫臉書我很頭痛

▲柯文哲拜會國民黨團 。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今（2日）為幫民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》立法，上午拜會立院國民黨團，希望爭取支持。致詞時透露，這段時間的心得感想，就是「心存善念、盡力而為」，更透露家裡最討厭民進黨的就是太太陳佩琪，「不過我勸她去上班，分散她的注意力，不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。

柯文哲致詞時表示，當時邀陳昭姿當不分區立委，她有說她畢生有個心願，就是《人工生殖法》有些條文要過，他當時就跟她講說，這有什麼困難，也沒有意識形態，把它列為民眾黨優先法案應該會過，沒想到兩年過去，現在火燒屁股了。

被國民黨團總召傅崐萁詢問這段日子有無什麼心得感言？柯說，「心存善念、盡力而為」，但直言心存善念很困難。你每天被修理、被打、被關在那裏，你要心存善念很難；更直言自己可以忍受，但發現旁邊的人都不能忍受，「我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪」，她每天恨得牙癢癢的。

柯文哲說，「我說不要這樣，她就很生氣」，但也笑稱「不過我會勸她去上班，分散她的注意力，不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。

柯文哲表示，「我會努力讓她去上班，找個工作努力賺錢，因為這一年律師費付了不少，所以也需要賺錢」，心存善念、盡力而為，心存善念很困難，盡量、盡量。

