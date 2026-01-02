黃國昌一年減17公斤拼出六塊肌　柯文哲笑問：寫真集什麼時候賣？

▲民眾黨立法院黨團「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會 ，創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲官司言詞辯論結束後，今（2日）赴立法院出席黨團大會，會後除了與黨團成員一同召開記者會外，接著也要與立委陳昭姿一同拜會朝野立委，爭取支持《人工生殖法》修法。在今記者會開始前，人員就定位後，柯文哲笑問黃國昌，「寫真集什麼時候賣？」

黃國昌2025年最後一天分享健身一年成果，從過去的鮪魚肚到現在的六塊腹肌，前後對比照讓網友驚呼。他透露從去年11月16日體重94.6公斤、體脂率31.9，經過柔術、重訓、腳踏車等運動，1年時間變成77公斤，減掉了17公斤，體脂率少了18趴，片中一系列從大肚腩變成六塊肌的對比照更是驚人，他也喊話「我不會停，絕對不會停」。

黃國昌表示，他曾說過，立法院黨團中間的位子一直等柯文哲回來一起開會，今天早上終於實現了。黃說，今天早上柯主席在晨會勉勵大家的兩句話，第一句話是「政治核心在執行力」，更重要的是第二句話，「政治的根本在人民」，這是過去一年在立法院工作最重要的指標。

黃國昌說，當執政黨擺爛、對在野黨發起政治鬥爭的時候，民眾黨沒有忘記承諾以及人民的託付，從2025年初就積極履行柯主席在2024年大選提出的政見，包括廢除巴氏量表、還給勞工五天假期，不法關說罪、棄保潛逃罪、軍警待遇調整。

黃國昌還提到，柯主席在2024年總統大選時善意提醒賴清德，台灣缺水、缺電、缺工、缺料、缺人才，民進黨一邊說要發展AI，卻說不清楚電要哪裡來，民眾黨幫民進黨完成《核管法》修法後，架了下台階可以重啟核三，但執政黨仍不重啟核三，直到發動核三延役公投，474萬票投出來後，民進黨才終於改口。

黃國昌說，民進黨繳出的成績單，也藉由他們在立法院議場的行動，就是「罷」，對在野黨委員發動無差別的大惡罷，分裂社會製造衝突。展望2026年，民眾黨會繼續針對居住正義部分，民眾黨團已經跟國民黨團達成協議，在這會期1月30日會列入議程完成三讀；外送員專法會在下禮拜二完成三讀；三班護病比、營養午餐法，也都會繼續積極推動。

此外，打詐方面，也會繼續推動融資公司法草案，不要讓地下錢莊繼續剝削，還有刑事訴訟法，保障刑事基本人權。另外，藍白共推的台灣未來帳戶法案，在下禮拜一也會正式提案，星期二排入程序委員會，最短時間內完成審查。

▲黃國昌健康之路紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）