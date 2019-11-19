快訊／解放軍航母穿越台灣海峽　蔡英文：介入台灣選舉是每天正在發生的事情

▲蔡英文、賴清德登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰、陶本和／台北報導

第15任總統、副總統及立委選舉11月18日起開始申請登記，總統蔡英文與前行政院長賴清德19日下午赴中選會登記參選。對於中共解放軍自主研發的002型航空母艦日前穿越台灣海峽一事，蔡英文表示，中國大陸介入台灣選舉不是一天兩天的事，而且是顯而易見、每天正在發生的事。

蔡英文於17日上午宣布由賴清德擔任連任副手， 國防部下午就透過新聞稿證實，中共首艘自製航空母艦伴隨護衛艦，由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日艦在後尾隨。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，全程派遣機、艦完全掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定，請國人放心。

蔡英文19日於完成登記受訪時也表示，中國大陸介入台灣選舉不是一天兩天的事，而且顯而易見，幾乎是台灣人的共識。蔡英文說，中國大陸運用各種方法介入台灣選舉，是在破懷台灣的民主，而作為一個大國在國際上與區域上必須要承擔維持穩定和平的責任。

蔡英文表示，對於這次的個案，她現在沒有評論，但中國大陸介入台灣選舉的事實是存在的，而且是每天正在發生的事情。

▲蔡英文、賴清德登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）

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