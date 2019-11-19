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空軍「聯翔操演」派F-16升空嚴防　反制中共航母穿越台海　

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▲▼F-16。（示意圖／記者李毓康攝）

▲F-16戰機。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

空軍19日清晨展開全島制敵空襲的「聯翔操演」，參謀總長沈一鳴上將上午也至空軍作戰指揮部視導「聯合防空作戰訓練」，期勉官兵保持高度警覺，嚴密掌握周邊動態，隨時發揮情監偵能量，守護國家安全。

總統蔡英文於17日上午宣布副手由前行政院長賴清德擔任， 國防部下午就透過新聞稿證實，中共首艘自製航空母艦伴隨護衛艦，由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日艦在後尾隨。

面對中共解放軍首艘自製002型航母17日通過台灣海峽，國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，全程派遣機、艦完全掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定，請國人放心。

至於空軍19日展開「聯翔操演」特別派遣一架F-16戰機於清晨5時30分自花蓮佳山基地升空執行操演，沈一鳴也前往空軍作戰指揮部視導「聯合防空作戰訓練」，代表三軍統帥蔡英文及國防部長嚴德發慰勉官兵戮力戰備訓練，堅守工作崗位辛勞，並期勉官兵保持高度警覺，嚴密掌握周邊動態，隨時發揮情監偵能量，守護國家安全。

▲▼參謀總長沈一鳴由空軍司令熊厚基上將陪同，前往空作部視導操演實況。（圖／國防部提供）

▲參謀總長沈一鳴由空軍司令熊厚基上將陪同，前往空作部視導操演實況。（圖／國防部提供）

事實上，「聯合防空作戰訓練」亦即「聯翔操演」，其目的主要在結合軍、民防空系統及聯戰指揮機制運作，檢視國軍重要目標防護能力，並整合三軍防空武力及資電戰力，精進聯合防空作戰效能。

此外，聯合防空作戰訓練為國軍例行性戰備訓練，以強化國軍聯合防空作戰能力，肆應區域威脅及防衛作戰需求，結合軍、民防空系統及聯戰指揮機制運作，檢視國軍重要目標防護能力，並整合三軍防空兵（火）及資電戰力，以精進聯合防空作戰效能。

國防部表示，沈一鳴肯定官兵務本求實、從嚴從難投入戰訓本務的辛勤努力，並期許幹部強化戰訓本務，落實監偵預警作為，建構綿密空防戰力，確保國軍的空中優勢。

▼沈一鳴對空作部提出工作指導。（圖／國防部提供）

▲▼參謀總長沈一鳴由空軍司令熊厚基上將陪同，前往空作部視導操演實況。（圖／國防部提供）

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