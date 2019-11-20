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插座沒電啊！忍2年怒找水電工發現是「保險箱」　拆開驚呆：竟然有東西

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▲▼沒電的插座打開發現竟然是保險箱。（圖／翻攝自DaЯRen twitter）

▲沒電的插座打開發現竟然是保險箱。（圖／翻攝自DaЯRen twitter）

記者林彥臣／綜合報導

如果家中有個沒電的插座，你會就此放著不管？還是會把它拆開來修理呢？在英國有一對夫妻2年前購入一間房子後，發現一個插座沒電，忍無可忍之下找來水電工要來維修，才發現根本不是插座，而是保險箱。

根據諾丁罕郵報（Nottingham Post）報導，屋主達倫（Darren Steels）今年45歲跟他的老婆於2017年在哈克諾（Hucknall）地區買下了一間房子，他們發現樓梯底部有一個插座無法通電，由於這個插座位置非常優越，很適合用吸塵器打掃樓梯的時候插電，所以這個插座的存在讓他們感到非常沮喪與困擾。

達倫說，「我真的受夠了，所以決定找水電工修理」。水電工檢查了之後發現，這個插座完全沒有通電，於是決定拆開插座詳細檢查，才揭露了這個插座的秘密，它其實是一個「插座型保險箱」，後面連接了一個小抽屜，但是很可惜的是裡面沒有任何珍貴物品，只有一堆灰塵、一坨絨毛、一隻死蜘蛛。

▲▼沒電的插座打開發現竟然是保險箱。（圖／翻攝自DaЯRen twitter）

▲打開發現竟然裡面只有一隻死蜘蛛。（圖／翻攝自DaЯRen twitter）

雖然「插座型保險箱」已經被打開，但是保險箱應該配有一把鑰匙可以直接開啟，不過達倫並沒有鑰匙，但還是打算把這個保險箱保留給「後人」。

達倫把水電工拆「插座型保險箱」的影片在推特上瘋傳，有網友留言表示，「我家也有一個沒電的插座，我絕對要去檢查它！」、「這個真的既搞笑，又很詹姆士‧龐德」、「我小時候一直都很想要一個這樣的插座」、「不要在裡面放任何有價值的東西，因為大家都知道了」。

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