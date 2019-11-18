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女移工與男友竊老闆保險箱208萬　做案電動車「紅變綠」露餡

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▲移工為了躲避追緝，還將車輛噴漆為綠色，真是天才。（圖／蘆竹警分局提供）

▲移工為了躲避追緝，還將車輛噴漆為綠色，真是天才。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報

真是「飼老鼠咬布袋」印尼籍女移工趁幫傭之便，覬覦陳姓老闆保險箱存放大量現金，竟夥同印尼籍男友趁深夜將保險箱以電動車載走，同時為了躲避追緝更在事後將紅色電動車噴成綠色，卻是手法拙劣為眼尖警方識破報，起獲了被害人遭竊的保險箱，追回了高達新台幣208萬元的贓款，並將2名外籍移工依加重竊盜罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

▲女移工與男友竊老闆保險箱被依加重竊盜罪嫌移送。（圖／蘆竹警分局提供）

▲女移工與男友竊老闆保險箱被依加重竊盜罪嫌移送。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局偵查隊長蔡效岳表示，本案所追回的208萬元贓款是被害人每天辛苦擺攤賣菜的血汗錢，一點一滴的存入保險箱中，準備將來另有他用，只是沒想到卻遭到先前雇用的印尼籍女移工所覬覦，並夥同男友竊取。幸好有員警積極追查，即使遇到困難瓶頸也不放棄，最終才能在16小時內就火速破案。

▲▼幸保險箱鎖頭遭破壞仍打不開，嫌犯208萬元未取就被逮了。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼幸保險箱鎖頭遭破壞仍打不開，嫌犯208萬元未取就被逮了。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼幸保險箱鎖頭遭破壞仍打不開，嫌犯208萬元未取就被逮了。（圖／蘆竹警分局提供）

警方表示，陳姓被害人在16日20時向蘆竹警分局大竹派出所報案後，隨即組成專案小組進行調查，在調閱了逾百支的監視器後，才發現嫌疑人所騎乘的電動自行車，並且循線前往搜尋，最後在桃園市蘆竹區龍安街上某工廠建物後方發現了一輛同型號的電動自行車。惟該車顏色與監視器影像中之車輛顏色不符，使得員警一度以為錯認目標，但是後來在員警細心勘查後發現，該車新漆未乾，且噴漆手法拙劣，車體機件多處露有紅色底漆，而這正是員警辛苦漏夜追緝的目標。員警在現場埋伏不久後，很快的就逮到了嫌疑人，並起獲贓款，隨後也循線逮捕了另一名共犯。

▲移工為了躲避追緝，還將作案車輛噴漆為綠色，真是天才。（圖／蘆竹警分局提供）

▲移工為了躲避追緝，將作案電動車改噴為綠色，但手法拙劣。（圖／蘆竹警分局提供）

據了解，印尼籍女移工為逃逸，男友則在工廠上班，女移工在幫傭期間，熟知保險箱位置，逃逸時順道帶走一副鑰匙，後來才計畫兩人一起趁陳姓老闆不在，入屋行竊，並用紅色的電動自行車載走，後來為了躲避追緝，還將車輛噴漆為綠色，真是天才。但保險箱鎖頭遭破壞，但是依然打不開，所以嫌犯分文未取就被逮了。

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