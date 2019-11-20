　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經濟部坦承海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文「假數字總統」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文稱台商回流千億，慘遭經濟部打臉。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前才宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，但經濟部次長林全能18日證實，目前為止海外資金回流金額是「0」，此言一出讓外界議論紛紛。前國民黨主席洪秀柱就痛批，蔡政府說謊成性，沒有資格領導國家。

洪秀柱表示，蔡英文在尋求連任的道路上，用各種編造的數字哄騙百姓，走到哪裡都要對自己的「豐功偉業」好好複誦一番，說出各種天花亂墜的話語，以為可以麻痺人民的真實感受，實際上卻是各種矇騙與謊言。

洪秀柱指出，從今年初開始推動的「歡迎台商回台投資行動方案」被蔡英文當作自己的「重要政績」，每天都要「提醒」台灣人民「台商回流總額7000億元」，但在國民黨立委細問之下，才發現這7000億元當中，有七成以上是國內資金，只有三成從國外匯回。

洪秀柱說，雖然經濟部次長稱這三成2250億的國外匯回資金，將在今年落實，但是距離今年結束剩下一個半月，目前真正的「回流資金」仍然是0。

洪秀柱說，過去國民黨執政時，蔡英文曾批評馬英九是「數字總統」，現在一樁又一樁的事實呈現在眾人眼前，大家終於看清楚了真正的「數字總統」是誰。然而更令人遺憾的是，蔡總統不僅是「數字總統」，更是「假數字總統」，一個說謊成性的政府，還有什麼資格領導國家？ 

ET快訊
2兒年薪近200萬「幾乎沒出現辦公室」！原來大學董事長是他媽
史上嫁最遠公主！走2年才到和親國　抵達時老公已經死了
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「全日本最可愛女大一生」曝！無辜大眼Q炸　「2隱藏季軍」男粉暴動：卡哇伊

經濟部坦承海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文「假數字總統」

立委未過半…要主席下台「不合理」　吳敦義：2016選輸也沒怎樣

陳致中在玉山展「台灣獨立旗」恐違法　被營建署要求「20天內說明」

經濟部坦承海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文「假數字總統」

韓國瑜為何差距被拉大？　于美人2點分析：沒找到好的發言人

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

台中機場改建要21年　張善政痛批：丟臉死了！就是買票

被吳敦義視為「泛藍聯盟」　民眾黨回擊：我們不分區名單絕對更公平

獨／親民黨不分區立委曝光！李鴻鈞第二 、劉宥彤第四躋身安全名單

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

4奶汪困垃圾堆！全身沾滿柏油 救難隊3天耐心去漬清洗獲新生

韓稱身障者是腦殘？蔡：應尊重！ 競辦澄清「是說老殘別惡意解讀

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

「全日本最可愛女大一生」曝！無辜大眼Q炸　「2隱藏季軍」男粉暴動：卡哇伊

經濟部坦承海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文「假數字總統」

立委未過半…要主席下台「不合理」　吳敦義：2016選輸也沒怎樣

陳致中在玉山展「台灣獨立旗」恐違法　被營建署要求「20天內說明」

經濟部坦承海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文「假數字總統」

韓國瑜為何差距被拉大？　于美人2點分析：沒找到好的發言人

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

台中機場改建要21年　張善政痛批：丟臉死了！就是買票

被吳敦義視為「泛藍聯盟」　民眾黨回擊：我們不分區名單絕對更公平

獨／親民黨不分區立委曝光！李鴻鈞第二 、劉宥彤第四躋身安全名單

700條寄生蟲爬全身！男急吃麻辣鍋肉沒涮熟　腦子裡長滿「幼蟲白點」

「全日本最可愛女大一生」曝！無辜大眼Q炸　「2隱藏季軍」男粉暴動：卡哇伊

愛莉莎莎訪問「把世正叫成世勳」！　連續喊錯名字2次…網傻眼：尷尬癌發作

「斷水斷糧」理大剩20人留守　立法會議員帶數十示威者走出校園

裕日車獲利受惠中國車市　轉投資東風日產「前三季銷量年減0.7％」優於市場表現

經濟部坦承海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文「假數字總統」

陳乃榮衝飯店「曬」胸肌　手機竟當場熱到壞掉！

停車買水煎包！台中騎士撞倒瓦斯桶「瞬間起火」…2機車燒到剩骨架

台中3歲童受虐「頭骨凹陷」輕壓噴血…全身慘狀亡　父辯「吹風機吹的」收押禁見

文青迷搶著要！徠卡ＸPaul Smith聯名相機限量900套　彩色條紋欠收藏　

屁孩被罵「大頭症」自我審查：變超怪！　蕭敬騰一句「你好討厭」...達成目標！

政治熱門新聞

拍扁麵包師鳳荔酥停業　向外界求援

獨／親民黨不分區立委曝光！李鴻鈞第二

吳斯懷為赴中聽訓道歉　因國際禮儀不能拔腿就走

海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文

敗選扛責？　朱立倫：求勝選

韓國瑜為何差距被拉大？　于美人：沒找到好的發言人

陳致中在玉山展「台灣獨立旗」恐違法

立委未過半要下台？吳敦義回應：這不合理

苦苓：吳斯懷聲明不效忠民選合法政府

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

霸氣捐9000萬助年輕人　郭台銘：莫忘世上苦人多

受訪和男友同框　黃瀞瑩霸氣回：我們很好

台中機場蓋21年　張善政：丟臉死了！

被吳敦義視為泛藍　民眾黨回應了

更多熱門

相關新聞

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

請「韓假」的國民黨總統候選人韓國瑜先前在台北美國商會上，以「晶晶體」演說，引起各界的嘲諷。總統蔡英文19日中午受美國商會邀請，出席美國商會年度會員大會，以全英文發表演說。

2020大選登記第2日／總統候選人再加1

2020大選登記第2日／總統候選人再加1

別只看表象，仔細看台商回流真相

別只看表象，仔細看台商回流真相

蔡英文：介入台灣選舉是每天正在發生的事情

蔡英文：介入台灣選舉是每天正在發生的事情

民眾黨能有多少席不分區？

民眾黨能有多少席不分區？

關鍵字：

台商洪秀柱蔡英文

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

2兒年薪近200萬免上班　原來大學董事長是他媽

丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊氣炸

爸爸帶女兒雙雙沒電！　父女一碰到座位秒關機

網紅弟遭酒駕男擦撞橫死

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

她收編浪貓　3個月後發現是狗！

史上嫁最遠公主　2年才到和親國

公開交往4年！惠利難得放閃柳俊烈

更多

最夯影音

更多
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%
大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面