10萬交保！69歲女運將「逆衝人行道」游泳教練截肢命危　癌妻泣訴：怎麼可以

▲林俊賢妻子得知丈夫遭撞昏迷送醫，到醫院時當場癱軟痛哭。（圖／翻攝畫面）



記者林彥臣／綜合報導

吉林國小游泳教練同時也是知名保齡球國手的林俊賢，18日下課遭逆向衝上人行道的計程車撞擊，遭撞斷左小腿截肢命危，目前仍在加護病房搶救，肇事的69歲女司機以10萬元交保。教練妻子得知後泣訴，「怎麼可以」。

50歲的林俊賢5年前從保齡球國手轉戰到吉林國小擔任社團的游泳教練，18日下午5時許準備下班時，在校門口牽車準備返家時，遭69歲曾姓女駕駛所開的小黃撞上，整個人當場沒有呼吸心跳送醫搶救。

▲女運將表示當時車子沒有煞車，才會撞上游泳教練，移送北檢時哭喊：對不起。（圖／記者孫于珊攝）



69歲曾姓女計程車司機聲稱，為了扶養智能障礙的兒子，所以還在開計程車賺錢，18日傍晚行經台北市吉林國小附近時，發現車子有問題時，選擇撞向路旁機車減速，「我真的煞不住」。

檢察官訊後依過失傷害罪，19日下午諭令曾婦10萬元交保，並責付給親人。遭撞的林姓教練妻子，去年被診斷罹患癌症，在得知肇事者以10萬元交保，情緒激動泣訴表示，「怎麼可以這樣！」

▲林俊賢5年前從國手退役後轉戰游泳教練，18日在校門口遭撞小黃撞上昏迷。（圖／畫面翻攝林俊賢臉書）



根據監視畫面，曾婦駕駛的計程車在傍晚5點多，行經吉林路與長春路口時，突然有猛力往前衝的跡象，隨後整台車跨越雙黃線往吉林國小外的機車停車格衝去，一連撞倒14機車，造成游泳教練當場遭撞沒有呼吸心跳。

因曾婦酒測值為0，初步可排除酒駕問題，檢警後續將調閱事故路段監視畫面，確認曾婦車速變化，並勘驗肇事車輛機械、以及保修紀錄，確認有無故障，釐清責任歸屬。

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