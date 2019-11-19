撞游泳教練害命危截肢！69歲女運將「10萬交保」...自責哭：平時辛苦養遲緩兒

▲女運將表示當時車子沒有煞車，才會撞上游泳教練，移送北檢時哭喊「對不起」。（圖／記者孫于珊攝）

記者邱茀濱／綜合報導

69歲的曾姓女運將18日下午開車行經吉林路與長春路口時，突然失控撞到對向，當場導致一名50歲的林姓游泳教練命危，送醫急救後右小腿截肢。原來，年近70歲的曾姓女駕駛，開小黃近20年，為了照顧家中發展遲緩的兒子，平時還會訓練兒子接觸人群，才會在周末擺攤，結束後才去開車維持生計。

▲女運將移送北檢時哭喊「對不起」。（圖／記者邱中岳翻攝）



曾姓女運將開計程車近20年，她的新加坡籍丈夫早逝，女兒也已經出嫁，為了照顧家中疑似發展遲緩的兒子，就算年近70仍上街開計程車討生活。此外，她為了幫助兒子接觸人群，因此會在周末擺攤，等到他來接手才去開車維持生計。據悉，曾女計程車都有定期保養，18日上午7時許她就開車出門，中午才買飯回家給兒子吃，一直休息到下午2時許才又出們，不料馬上車禍。

至於50歲的林姓游泳教練原本是保齡球國手，5年多前轉戰吉林國小擔任社團（課外課）游泳教練，在學校相當客氣，對學生也非常熱心，平時深受小朋友喜愛，學生動作不好也會被留下加強訓練，是個很呵護學生的老師。但他18日下午5時許下班時，在校門口牽車準備返家時，卻不幸遭69歲曾姓女運將所開的小黃撞上，整個人當場沒有呼吸心跳送醫搶救。

▲林俊賢（左）在擔任保齡球國手，常常到球館練球，旁人回憶他就是一個好叔叔。（圖／畫面翻攝林俊賢臉書）



雖然林俊賢經過醫院搶救後恢復呼吸心跳，但右小腿已經截肢，目前仍在加護病房觀察，而曾女獲悉林俊賢昏迷，在步入地檢署時突然說出「對不起」向家屬道歉，最後也獲檢察官10萬元交保。

而曾姓女駕駛在下午2時許交保離開北檢時，面對媒體詢問是否要去醫院探視，曾女頻頻點頭，但3小時過去，卻依然未現身醫院。

林俊賢妻子以及女兒在加護病房門口表示，有與肇事駕駛聯繫，但對方卻說要與律師聯繫時間後再前往醫院探視，讓林俊賢的妻子無奈：「怎麼可以10萬元交保？」

▲林俊賢妻子得知丈夫遭撞昏迷送醫，到醫院時當場癱軟痛哭。（圖／翻攝畫面）

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