別被網軍帶風向！　中原大學組「鍵盤糾察隊」還原真相

▲「鍵盤糾察隊」協助大眾還原資訊的真實面貌，勇奪全國資管大賽冠軍。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著2020大選逼近，網路充斥各種真假難辨的訊息，甚至有「網軍」、「1450」等特定人士帶風向的痕跡，中原大學資管系學生關心社會議題，運用所學的AI人工智慧演算技術，與知名大數據業者合作成立「鍵盤糾察隊」，協助大眾還原資訊的真實面貌，勇奪全國資管大賽冠軍。

由經濟部、教育部等單位共同主辦的第24屆大專校院資訊應用服務創新競賽落幕，今年有來自全國94所大專院校及高中職學校共800餘隊報名參賽，在激烈競爭下，中原大學資管系學生抱回1金、1銀、3銅等共7個獎項，其中金志聿老師帶領的學生團隊更是連續兩年勇奪第一名，他鼓勵學生透過所學的資訊技術去認識、解決問題，為社會提供更好的服務。

▲中原資管系學生研發「MAD³-你的安全行車小幫手」，立志確保駕駛行車安全。▼「鍵盤糾察隊」透過大數據與人工智慧技術，讓社群回歸真實的面貌。（圖／中原提供）

中原大學資管系「鍵盤糾察隊」學生與知名網路大數據業者「網路溫度計」合作，以全台最大的電子布告欄(BBS)—批踢踢PTT作為研究模擬平台，透過網路爬蟲、文本語意分析、行為歸納分析等技術，開發建置「群眾共糾」平台—「PTT網軍行為分析系統」和「網友言論自動過濾器」，提供給群眾作為輔助判斷的參考，希望降低民眾受到「網路風向操作」的影響。

長期關注網路風向議題的中原資管老師金志聿表示，網路上有許多假新聞、假帳號、假訊息……影響閱聽者的思緒，今年他指導獲獎的「鍵盤糾察隊」及「HeyFans網黑網粉行為分析器」兩組同學正是透過在校所學的AI人工智慧演算技術，分析、歸納整理網路大數據庫內的網友行為，並將網友帳號分群成網粉與網黑，並「糾」出異常的網友帳號與行為。

除了PTT平台外，未來擬將其他社群平台也納入分析範圍，例如Facebook、討論區、新聞頻道等，降低網路風向操作對社會的影響。中原大學資管系學生表示，大部分社群使用者都不想被網軍影響，卻看不出來誰是網軍，「鍵盤糾察隊」在做的就是提供使用者平台和插件，輔助使用者判斷網軍，「使網路透明化，讓大家聆聽到社群上的真實聲音是我們的願望」。

►生火了！連我媽都用到發光