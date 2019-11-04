「手機當然可以公佈」陳吉仲：不用擔心找不到我或農委會

▲陳吉仲說要公佈自己的手機當然沒問題。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

經濟部長沈榮津昨天在總統蔡英文南部工業區後援會成立大會上表示，為解決缺水、缺電等問題，當場公布自己的手機號碼，讓廠商找得到人。農委會主委陳吉仲今（4日）被問到會不會也公布手機說，當然可以。

立院經濟委員會今天審查委員擬具之「農產品生產及驗證管理法修正草案」及「動物傳染病防治條例修正草案」專案報告並備質詢。會前陳吉仲被問會不會也公布自已手機，他表示農民朋友有任何問題隨時都可以去找他、反映給農委會，幾乎每星期都會有空下鄉解決農民問題，不用擔心找不到他、找不到農委會，並說「其實我的手機當然可以公佈」，重點是要把農民問題解決更重要。

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另外，媒體問為何農委會花1450萬請小編這件事，要召開「機密」會議，陳吉仲一開始說，這是很久以前新聞，沒這件事，後來執行招標也不到1450萬，該案是針對所有農業部門面對假消息、訊息，農委會在第一時間澄清。媒體追問為何要列為「機密」？陳吉仲說，牽扯到相關申請單位、智慧財產等，完全公開，國民黨委員都可以看得到資料，沒有所謂不公開的事。

而日前農委會宣布加碼8億補助大型農機，遭質疑符合資格只有800人，等於每人補助100萬，陳吉仲指出，這就跟韓國瑜市長一樣不了解農業，對農業不專業，因為全台農民約50幾萬人，今年3月小型農機補助，至10月底已有83000千人申請，補助大型農機是要幫所有農民收割、整地等工作，800人可接近800台，但服務的是的80萬公頃、56萬個農民。

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