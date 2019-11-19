爸爸帶女兒雙陣亡！　父女「一碰到座位秒關機」　大法師睡姿網笑翻：親生的

記者黃可昀／綜合報導

每次父母帶孩子出去都宛如上戰場，不只要一邊安撫小孩哭鬧，如果腳痠了還要抱著他走全程。臉書粉專日前PO出一段影片，畫面中一位爸爸抱著女兒在搭電車，但隨著列車緩緩向前，爸爸和女兒也漸漸閉上雙眼，最後父女倆都呈現「睡死」狀態，一個已經睡到身體扭曲，另一個則是張大嘴巴完全斷片。

▲女兒應該是遺傳到爸爸的睡功。（圖／翻攝自臉書粉專「三小」）



這段影片被轉貼到臉書社團「爆笑公社」，並寫下「爸爸帶女兒很累，女兒被爸爸帶更累」，只見爸爸一坐上列車，彷彿看見救星，整個人癱軟在座位上，頭往後靠在玻璃睡到不省人事，口水都快流出來，甚至連眼鏡都歪掉了，可見帶小孩真的十分耗體力，不少爸爸看了也超有共鳴。

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不過，躺在爸爸腿上的女兒更誇張，直接睡到90度大歪腰，頭往旁邊趴在椅墊上，只剩下雙腿還在爸爸身上，看起來比爸爸還累，而且列車加速或煞車，兩人完全不為所動，呈現徹底沒電的狀態。如今這段影片已突破18萬次觀看、2300次分享，父女倆雙雙陣亡的模樣讓大批網友笑說，「看來女兒比較累」、「一看就知道親生的」、「辛苦了，帶小孩真低累」、「感覺父女倆去跑百米」、「沒…電…了…整個癱了」、「女鵝，今天的我們沒有極限。」

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