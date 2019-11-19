內埔警召開廟會遶境協調會　不讓衝突發生…期許活動圓滿

▲屏東縣內埔鄉轄區南海宮統兵府23日舉辦「慶祝興乩10周年上北斗過火大典」遶境活動，內埔警19日召開協調會。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉轄區南海宮統兵府23日舉辦「慶祝興乩10周年上北斗過火大典」遶境活動，屆時將有千餘名信徒參與，內埔警分局於19日召集南海宮宮主及相關幹部、環保局、內埔鄉公所暨內埔消防分隊召開協調會議，務期讓活動順利圓滿。

內埔警分局針對過往廟會遶境常見酒駕、未戴安全帽及陣頭插隊衍生的「安娜」（怎樣，台語）叫囂及街頭暴力等缺失，提醒該宮應配合遵守外；另對於該宮提出重要交通路口之交通疏導需求，該分局除允諾基於交通秩序權責，配合執行外，也要求該宮應主動規劃糾察員進行自主管理。

會中，環保局、內埔鄉公所及內埔消防分隊，也分別就噪音、廢棄物清理、路權及爆竹煙火燃放等情事，要求該宮廟遶境須配合自治。

分局長蔡耀順表示，廟會遶境常見的糾紛類型，歸究於大範圍的鞭炮擺設，造成交通定點壅塞、噪音及陣頭入廟時間的延宕，也違反本縣廟會活動相關的自治法規，除請環保及消防單位權責稽查外，也要求宮廟配合；同時遶境活動期間，也曾見青少年左手持啤酒、未戴安全帽酒駕情形，該分局也將持續嚴正執法。

他叮嚀，神明過生日，宮廟舉行的各項慶典活動，可以很熱鬧、優雅，共同提升本身宮廟文化；並表示當天活動期間，對於脫序、違法行為，也將以法相繩，以維持社會秩序及安寧。