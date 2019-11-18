▲ 金山警分局添加生力軍，新進員警精進各項實務訓練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為加速新進員警熟悉各項街頭執法勤務，新北市金山警分局於11月15、18日辦理實務訓練，訓練中由潘文宗與林學文擔任現場指導教官，先以影音播放相關案例說明處置過程，再讓新進同仁實際操作，從過程中分析研討並精進基本技能，達成訓練的目標。

警方表示，此次新進員警共有6位男警，由於距離2020大選只剩1個多月，為了有效防制賄選及暴力介入，勢必要增加維安警力的需求。當前社會治安、群眾事件日益複雜，不法份子在街頭橫行、挑釁公權力之時，必須要有強而有力的快速警力在第一時間內趕抵現場壓制暴力氣燄，以確保民眾生命、身體、財產安全，如何有效發揮「快打警力」的功能也是訓練重點。

▲ 員警到場後應如何安全、迅速的完成現場處置。

另外，為了縮短因意外肇事所產生的時間障礙，第一線員警的交通指揮手式及事故處理SOP也非常重要。此次訓練中模擬在街道上發生交通事故時，員警到場後應如何安全、迅速的完成現場處置，並就車禍處理流程及交通法令等議題相互討論。

分局長陳永昌表示，報載同仁在處理車禍及執行救護任務時，遭後方來車撞擊造成不幸傷亡的憾事，各級幹部和所有同仁都應要銘記在心，事故現場交通指揮哨音要響亮，手勢應明確傳達用路人，並妥善運用各項警用裝備及現場地形，於肇事路段做出安全完善的規劃，才能圓滿達成任務。

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