港警放《十面埋伏》、《告別校園時》勸降示威者！陸網笑噴：用心良苦　

▲香港理工大學示威者與防暴警察爆發衝突。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港理工大學日前成為了名副其實的焦點，港警和示威者在這裡爆發了自6月修例風波以來規模最大的一次衝突。對峙期間，港警17日晚間除了呼籲示威者立刻離開校園，還向校內播放歌曲，曲目包括《十面埋伏》、電影《監獄風雲》主題曲《友誼之光》，以及《告別校園時》等。

綜合港媒報導，17日晚間約22時許，香港理工大學附近的紅磡火車站停車場平台傳出歌曲聲。據現場所見，該停車場有警員設置防線，疑有警員先播放1987年的香港電影《監獄風雲》主題曲《友誼之光》。

約半小時後，警方以擴音器對理工大學內示威者喊話，勸他們「懸崖勒馬」，喊話內容包括，「現場的同學辛苦考入大學，卻當玩遊戲，毀壞學校圖書館設施，實驗室也被洗劫一空」、「學生的師長、家人對你們有很高的期望，如今卻令人失望」、「若在場人士不當校園為學校，再不離開就後果自負」、如果不想承受更加大的武力，立即舉高雙手步出理大投降」等。

不久之後，警方再次播放歌曲，包括陳奕迅演唱的《十面埋伏》，以及李克勤演唱的《告別校園時》等。

影片一經傳播，立即引發大陸網友熱議，他們紛紛笑稱，「這是在打心理戰」、「阿Sir用心良苦啊~」、「安排歌單的阿sir人才」、「這一屆的香港理工大學音樂節辦的可以，簡直是可歌可泣」。

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