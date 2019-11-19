直擊／理工大示威者「現場哭泣」！　中學校長：他們擔心留下來人的安危

▲陸續有示威者受勸降，離開學校。（圖／記者游宗樺攝）

記者鄭思楠、游宗樺、宋良義／台北—香港連線報導

香港理工大學日前成新一輪「警民衝突戰場」，19日凌晨開始陸續有示威者受勸降，離開學校。《ETtoday新聞雲》記者19日早上直擊發現，有示威者在現場不斷哭泣，對此，一位前來協助的姚姓中學校長解釋，「因為部分示威者擔心其他留下來的人的安危。」

姚校長接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，希望可以帶未成年的示威者離開，包含自己學校的學生跟其他學校的未成年學生，「學生如18歲以下，如果現在自願出來，只要拍照和記下身分證資料後，可直接離開回家。」他指出，自己的學生差不多都離開了，目前只剩下1個，「如果其他18歲以下的未成年想走，都可以跟我們一起走。」

▲香港大學法律系教授張達明在現場為示威者解答。（圖／記者游宗樺攝）

香港理工大學周邊自17日開始爆發衝突，示威者以校園作為根據地，與港警展開對峙，截至18日下午，約有600人被困在理工大學內。理工大學學生會會長廖建鈞指出，受困的600人大概7成左右都是學生。

對於，是否保證不拘捕被困理大的人士，行政長官林鄭月娥今（19日）早出席行會前回應，不能保證不進行拘捕，因為每一天的情況都在改變，但政府與警方有共識，希望可以用和平方式處理，但前題是示威者先停止使用暴力。

但林鄭月娥也表示，已與警方商討，對未成年人士會以「更人性化」去處理，也容許中學校長及一些團體代表進內游說。她表示，理大校園內現有的示威者人數只有約百餘人，仍有10多名校長及團體代表在校內進行遊說，勸喻他們離開校園自首。

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