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加薩停火協議生效後　巴勒斯坦又朝以色列射5枚火箭…2天已射450發

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▲▼以色列鐵穹（Iron Dome defence system）對加薩火箭彈攔截效率達90%。（圖／路透）

▲巴勒斯坦武裝分子朝以色列發射火箭彈，以軍透過鐵穹防禦系統攔截。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

以色列與巴勒斯坦連日於加薩走廊爆發衝突，原本傳雙方在埃及調停下同意停火，未料協議生效後不到1天時間，又有5枚火箭彈從巴勒斯坦朝以色列發射，其中2枚被以色列「鐵穹系統」攔截。目前並未傳出立即傷亡消息。

英國廣播公司（BBC）報導，以巴雙方此次衝突始於12日，巴勒斯坦聖戰運動組織（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）一名高階指揮官和其妻子在以軍空襲中喪生。以色列聲稱，該名指揮官「必須為去年開始加薩地區大部分恐怖攻擊事件負責」，並稱呼他是一顆「定時炸彈」。

在過去兩天的衝突中，巴勒斯坦武裝分子一共發射約450枚火箭彈，造成以色列63人受傷；以色列戰機也對加薩走廊執行數次空襲，共造成34名巴勒斯坦人喪命，包括於14日稍早遇害的一家八口；以色列則堅稱，多數死者為武裝分子。

PIJ發言人14日稍早表示，在以色列「不情願地接受巴勒斯坦抵抗組織設定的條件」後，PIJ已經同意在埃及的調停下停火。他補充說，條件包括以色列停止再進行「暗殺行動」，停止對加薩邊界的示威者使用實彈，並且分階段終止對加薩走廊的封鎖。

以色列軍方並未證實停火消息，但以色列外交部長卡茲（Israel Katz）向陸軍廣播網（Galatz）表示，「安靜就會得到安靜的回應。」公共安全部長埃爾丹（Gilad Erdan）則否認對巴勒斯坦做出任何讓步，是對方「希望停火」。

以色列國防軍（IDF）發言人齊柏曼准將（Brig Gen Hidai Zilberman）說，透過各情報部門人員的合作，軍方得以迅速鎖定目標，擊斃25名從事敵對行動的恐怖分子，目前任務目標已經完成。

聯合國中東和平特使姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）表示，聯合國與埃及均努力防止加薩走廊周邊衝突升級，呼籲各方應「表現出最大的克制。」

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▼停火協議生效後，又有5枚火箭彈從加薩發射。（圖／路透）

▲▼武裝分子在加薩走廊朝以色列發射5枚火箭。（圖／路透）

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