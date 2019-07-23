太靠近邊界！以色列軍隊炸爛巴勒斯坦8民宅　17人流落街頭

▲以色列軍隊炸毀巴勒斯坦民房。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列軍隊22日凌晨4點出動怪手和推土機，破壞8棟位於西耶路撒冷瓦迪哈姆斯（Wadi Hummus）的巴勒斯坦民房。根據了解，以色列最高法院裁定，房舍距離約旦河西岸隔離圍牆太接近，違反建築禁令，構成嚴重國安威脅。巴勒斯坦總理阿什塔耶（Mohammad Shtayyeh）表示，此舉已經構成戰爭罪，將呈報國際刑事法庭（ICC）。

▲以色列炸毀巴勒斯坦民房。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，以色列維安部隊來到耶路撒冷東南部的蘇爾巴赫（Sur Baher）地區，拆除住宅後導致17人無家可歸，其中包括一對年老夫妻和5名幼童。巴勒斯坦居民瓦哈希（Fadi al-Wahash）說，如今已經失去一切，「我擁有政府核准的建築許可，我以為我在做對的事情。」

根據了解，巴勒斯坦政府10年前發出審核，但2012年被以色列命令停工，因為建築物已經跨入圍牆周邊250公尺的範圍之內。居民曾經針對拆遷命令提出上訴，也遞交延期的請願書，不過都被以色列最高法院駁回。

▲17人無家可歸。（圖／路透）

以色列最高法院認為，建築將會限制圍牆附近的軍事行動，也可能成為非法住民或是恐怖分子藏匿之處，有走私軍武和潛入國土的疑慮。公共安全部長埃爾登（Gilad Erdan）表示，「那些人早就知道安全隔離圍牆附近禁止建房，卻還是遊走在法律邊緣。」

阿什塔耶（Mohammad Shtayyeh）說，這是嚴重侵略甚至種族清洗的行為，「耶路撒冷的人民被迫持續流離失所，這是戰爭罪和危害人類罪。」

歐盟呼籲以色列立即停止拆除，不要危害區域和平。聯合國也引述國際人權法，「唯有絕對必須採取軍事行動的狀況下，才可以在占領區領土內破壞私人財產，而這次情況並不適用。此外，許多人被迫驅逐，東耶路撒冷及約旦河西岸的巴勒斯坦人面臨更嚴峻的迫遷危機。」

據悉，瓦迪哈姆斯拆遷案非常複雜，因為事發地點隸屬巴勒斯坦政府管轄，但是被拆除的房屋又位於圍牆靠近以色列的那一側。

以色列在1967年的中東戰爭中占領約旦河西岸，併吞耶路撒冷西部，為了防止巴勒斯坦攻擊與滲透，在占領地區周邊築起圍牆，但被輿論指為侵占土地的工具。