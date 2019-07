太靠近邊界！以色列軍隊炸爛巴勒斯坦8民宅　17人流落街頭

▲以色列軍隊炸毀巴勒斯坦民房。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

以色列軍隊22日凌晨4點出動怪手和推土機,破壞8棟位於西耶路撒冷瓦迪哈姆斯(Wadi Hummus)的巴勒斯坦民房。根據了解,以色列最高法院裁定,房舍距離約旦河西岸隔離圍牆太接近,違反建築禁令,構成嚴重國安威脅。巴勒斯坦總理阿什塔耶(Mohammad Shtayyeh)表示,此舉已經構成戰爭罪,將呈報國際刑事法庭(ICC)。

▲以色列炸毀巴勒斯坦民房。(圖/達志影像/美聯社)

BBC報導,以色列維安部隊來到耶路撒冷東南部的蘇爾巴赫(Sur Baher)地區,拆除住宅後導致17人無家可歸,其中包括一對年老夫妻和5名幼童。巴勒斯坦居民瓦哈希(Fadi al-Wahash)說,如今已經失去一切,「我擁有政府核准的建築許可,我以為我在做對的事情。」

根據了解,巴勒斯坦政府10年前發出審核,但2012年被以色列命令停工,因為建築物已經跨入圍牆周邊250公尺的範圍之內。居民曾經針對拆遷命令提出上訴,也遞交延期的請願書,不過都被以色列最高法院駁回。

▲17人無家可歸。(圖/路透)

以色列最高法院認為,建築將會限制圍牆附近的軍事行動,也可能成為非法住民或是恐怖分子藏匿之處,有走私軍武和潛入國土的疑慮。公共安全部長埃爾登(Gilad Erdan)表示,「那些人早就知道安全隔離圍牆附近禁止建房,卻還是遊走在法律邊緣。」

阿什塔耶(Mohammad Shtayyeh)說,這是嚴重侵略甚至種族清洗的行為,「耶路撒冷的人民被迫持續流離失所,這是戰爭罪和危害人類罪。」

歐盟呼籲以色列立即停止拆除,不要危害區域和平。聯合國也引述國際人權法,「唯有絕對必須採取軍事行動的狀況下,才可以在占領區領土內破壞私人財產,而這次情況並不適用。此外,許多人被迫驅逐,東耶路撒冷及約旦河西岸的巴勒斯坦人面臨更嚴峻的迫遷危機。」

據悉,瓦迪哈姆斯拆遷案非常複雜,因為事發地點隸屬巴勒斯坦政府管轄,但是被拆除的房屋又位於圍牆靠近以色列的那一側。

以色列在1967年的中東戰爭中占領約旦河西岸,併吞耶路撒冷西部,為了防止巴勒斯坦攻擊與滲透,在占領地區周邊築起圍牆,但被輿論指為侵占土地的工具。

Ongoing: Demolitions in #SurBahir started early this morning with four houses at once. Preparations started past midnight as hundreds of armed Israeli occupying soldiers/ bulldozers stormed the town. Families threatened with demolitions were woken up/ moved out of their homes. pic.twitter.com/Xdu7tiJnGn