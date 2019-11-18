劉櫂豪登記參選台東區域立委　8年政績是勝選信心

▲登記參選當天早上，劉櫂豪與民進黨青年部的年輕人前往鄉親晨運及買菜地點鯉魚山，奉上熱茶感謝鄉親的支持。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

立法委員劉櫂豪立委18日偕同妻子林子煊前往台東選委會登記參選第10屆台東縣選舉區區域立委選舉。劉櫂豪完成登記參選後提交政見，希望台東能成為一個好家庭，致力打造台東成為一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的好地方。

劉櫂豪表示，8年前初次當選立委來到立法院，就專心在交通委員會問政，為台東爭取重大交通建設，包括南迴路鐵電氣化工程、花東鐵路全線雙軌化計畫等，更督促政府辦理南迴公路拓寬計畫、花東鐵路電氣化等。

劉櫂豪指出，南迴公路拓寬今年12月通車後，後續草埔到新路的部分路段，將持續督促交通部辦理；台九線縱谷段拓寬目前辦理景觀安全設計，未來會督促公路局納入地方特色；也爭取了7億元來改善南迴車站的站體，會督促交通部作完整的規劃；另外台東豐年機場、綠島及蘭嶼機場的改善，提昇航空運輸的運能及品質，更需要持續加強辦理。

劉櫂豪說明，8年的政績，不僅爭取了重大的交通建設，關於農業方面，爭取7200萬農水灌溉經費，推動成立知本水產養殖專區，協助大目釋迦外銷北美及日本，爭取釋迦鐵條補助強化抗災能力等等；教育文化方面，爭取超過1.6億元改善學校廁所、操場及風雨球場，以及設立客家學堂、修繕新港教會、民權里日式建築修繕補助等；醫療方面爭取成功分院升級以及增設洗腎病床、提昇南迴醫療品質，爭取MRI設備等。基於8年來的各項政績，劉櫂豪有信心可以爭取選民的認同，再次連任立委，為台東的建設爭取更多資源，並督促政府辦好相關的計畫。

劉櫂豪也在登記當天早上，前往鯉魚山奉上熱茶向運動跳舞及買菜的鄉親道早，感謝鄉親一直以來的支持和溫暖，並邀請大家前來參加22日晚上在南京路市民廣場的蔡英文劉櫂豪競選總部聯合成立大會，鯉魚山有許多劉櫂豪長年的好朋友，紛紛熱情高舉雙手，高喊口號，祝福劉櫂豪順利當選。