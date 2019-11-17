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馬紹爾群島大選牽動與台關係　美中太平洋角力戰

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▲▼ 馬紹爾群島與美簽有「自由聯合協定」。圖為美國國務卿龐培歐今年8月與馬國總統海妮（右二）握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國國務卿龐培歐今年8月與馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine，右二）握手。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

太平洋島國馬紹爾群島18日即將舉行國會大選，可能對美、中在太平洋戰略優勢角力起了煽風點火作用，也可能牽動與台灣21年的邦交關係。

太平洋島國吉里巴斯、索羅門群島9月間相繼與台灣斷交，改與中國建交，已導致美中緊張局勢升溫。

法新社報導，馬紹爾群島如今即將舉行大選，親美、友台的總統海妮（Hilda Heine）政府面臨的挑戰，來自一群欲推動中國爭議性投資案的反對派領袖。

而這起爭議性投資，正是去年11月差點讓海妮政府垮台的不信任投票的癥結。由於雙方各有16票，投票結果雖不至影響海妮執政，但國會從此陷入僵局。

只要國會席次稍有變動，都可能牽動馬紹爾與台灣21年的邦交關係，助長中國在擴大此區域外交網絡的企圖。

但這次大選，旅美馬紹爾選民卻無法參與投票，這是因為一項爭議性法規禁止以郵寄方式辦理缺席投票。

這項爭議禁令上月遭馬紹爾最高法院裁決為違憲行為，但法院又說要在這次選舉執行這項命令為時已晚，於是爭議再起。

馬紹爾登記選民大約4萬4000人，估計有1萬5000人居住美國。

總統海妮政府是在去年失去國會多數優勢，當時她出面反對在野黨人士試圖在馬紹爾一個環礁上建立特別行政區域，說建立一個有中國投資人支持的特別行政區域屬非法、違憲行為。

馬紹爾群島與美國以一紙長期「自由加盟協約」（Compact of Free Association）維繫同盟關係。透過這起協約，華府以數十億美元援助金換得當地防禦與安全控制權。協約將在2023年到期。

而中國的蠢蠢欲動，讓華府再度對馬紹爾群島這個美日二次世界大戰主要戰場之一燃起興趣。

馬紹爾群島外交部長席爾克（John Silk）15日表示，4年前，美方「毫無興趣展延自由加盟協約」，到了今年7月間，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卻宣布磋商事宜，欲討論將目前的協約期限延長至2023年之後。

席爾克表示：「這是美方立場的一大轉變，不過數年之前，他們對未來舉行協商、討論延展協約一事毫不感興趣。」

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