陸外交部：止暴制亂「維護香港」是14億人民的共同意志

▲17日香港示威者與警方衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸外交部發言人耿爽今天表示，當前，包括廣大香港同胞在內的14億中國人民，對香港局勢最大的訴求就是止暴制亂，恢復秩序。他強調，「最大的期待就是維護香港的繁榮穩定，這是14億中國人的共同意志。」

香港「反修例」抗爭持續，除香港的校園內警民衝突升級，近日還傳出南韓的中國留學生，因此與當地學生在校內對峙，以致中華人民共和國駐南韓大使館發文稱，就若干大學聲產生對立情緒一事表示遺憾，並呼籲南韓民眾理解與支持中方立場。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

對於上述爭議和近日香港衝突升級，耿爽在今天下午主持例行記者會時指出，最近一段時間以來，在外國，包括在南韓的一些城市，海外華人華僑和中國留學生通過不同方式表達他們支持祖國統一的決心，表達他們對當前香港局勢的關注，也表達他們要求維護香港繁榮穩定的願望。

他強調，第一，他們（上述人士）對妄圖分裂國家，抹黑中國形象的言行表示憤慨和反對，這是理所應當也是情理之中的；第二，希望海外的中國公民能夠理性地表達愛國熱情，也注意保護自身的安全；第三，中國政府一貫要求海外的中國公民遵守當地的法律法規，同時也希望有關國家能夠尊重和理解海外中國公民的合法活動，保障和維護他們的合理權益。

耿爽指出，當前，包括廣大香港同胞在內的14億中國人民對香港局勢最大的訴求就是止暴制亂，恢復秩序，最大的期待就是維護香港的繁榮穩定，這是14億中國人的共同意志。

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